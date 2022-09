Argentine: Messi malade et incertain contre le Jamaïque

Lionel Messi est incertain pour le match amical entre l’Argentin et la Jamaïque dans la nuit de mardi à mercredi (2h du matin en France). L’attaquant du PSG souffre d’un rhume.

Lionel Messi (35 ans) n’est pas certain de disputer le dernier match de l’Argentine avant la Coupe du monde. Selon TyC Sports, l’attaquant pourrait manquer la rencontre amicale face à la Jamaïque, dans la nuit de mardi à mercredi (2h du matin en France) en raison de symptômes d’un virus grippal. Souffrante d’un rhume, la star du PSG a diminué sa charge de travail lors du dernier entraînement avant la rencontre, lundi sur les installations de l’Inter Miami.

Alvarez le remplacera s'il est forfait

Il a tout de même fait le déplacement avec ses partenaires à New Jersey où se jouera la rencontre à la Red Bull Arena. Le staff attend de voir l’évolution de ce virus pour aligner ou non la star du PSG. Si celle-ci ne s’arrange pas, Julian Alvarez, attaquant de Manchester City, devrait le remplacer sur le front de l’attaque de l’Albiceleste.

Lionel Scaloni, sélectionneur argentin, devrait effectuer de nombreux changements dans l’équipe par rapport à celle qui a battu le Honduras (3-0), samedi. Messi s’était d’ailleurs offert un doublé ce jour-là. Remplaçants au coup d’envoi la semaine dernière, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Guido Rodríguez et Angel Di María devraient débuter à la place de Gerónimo Rulli, Germán Pezzella, Lisandro Martínez Leandro Paredes et Alejandro Gómez.

Les Argentins ont reçu un accueil de folie, lundi à leur arrivée à New York. "Nous essayons de profiter, a récemment confié Leandro Paredes à ESPN. Avant et après, nous parlons de ce que cette équipe nationale génère, de ce qu'elle représente pour les Argentins, qui remplissent les stades. Partout où nous jouons, les gens soutiennent. Ils sont enthousiastes. On va en profiter. On sent depuis longtemps que les gens se sentent identifiés. On essaie de leur montrer ce qu'on vit, pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors."