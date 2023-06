Joey Barton souhaite une bonne retraite à Zlatan Ibrahimovic... à sa manière

Joey Barton a salué à sa manière ce lundi la fin de carrière de Zlatan Ibrahimovic. L'ancien mileu de l'Olympique de Marseille s'est amusé à rappeler le moment où il avait chambré le buteur suédois à cause de son nez lors d'un Classique face au Paris Saint-Germain.

Joey Barton ne changera jamais. Même retiré des terrains et engagé dans une carrière d'entraîneur, l'ancien milieu anglais a gardé son sens de l'humour et de la provocation. Au lendemain de l'annonce du départ à la retraite de Zlatan Ibrahimovic, l'ex-joueur de l'OM a rendu un hommage au buteur suédois qu'il affronté lors de son passage en Ligue 1. Sur le ton de la plaisanterie, l'Anglais a souhaité une bonne continuation au bouillant scandinave passé par le PSG entre 2012 et 2016. Un salut à Zlatan Ibrahimovic... et à son nez.

"Félicitations pour une carrière fantastique, a lancé Joey Barton dans un message posté sur les réseaux sociaux. Profite de la retraite, Zlatan Ibrahimovic. #Grosnez."

Le souvenir d'un léger accrochage avec Ibra

Histoire d'en rajouter une couche, l'Anglais de 40 ans a accompgné son message d'un emoji en forme de nez et de la séquence à l'origine de cet "hommage" si particulier. Si Joey Barton en plaisante aujourd'hui, près de dix ans plus tard, il avait eu droit à un petit accrochage avec Zlatan Ibrahimovic lors d'un huitième de finale de Coupe de France entre le PSG et l'OM en février 2013.

Ce soir-là, le milieu prêté à Marseille s'était moqué du Suédois et de son nez suite à un duel aérien où le Scandinave avait fait tomber l'Anglais. En 2020, l'éphémère milieu de l'OM a expliqué pourquoi il avait fait un tel geste.

"Le PSG avait toutes les superstars et ils avaient été arrogants, je trouve, confiait-il au journal L’Equipe. Même avec la presse, quand Zlatan passait devant les journalistes sans un mot ni un regard… Je m’étais dit: 'OK, je m’en fous de qui tu es. Tu parles mal de tout le monde dans le pays, quelqu’un doit dire non'. Je n’accepte le mépris de personne."

Et Joey Barton s'était finalement mué, le temps d'un mime, en défenseur du football. Mais Zlatan Ibrahimovic avait finalement ri le dernier en inscrivant un doublé pour éliminer le rival phocéen. Dix ans plus tard, plus question de se faire la guerre et Joey Barton préfère en rire.