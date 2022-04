L'Algérie quitte Blida et change de stade pour les qualifications pour la prochaine CAN

Après 44 matchs au stade Mustapha-Tchaker de Blida, l'Algérie va élire domicile au nouveau stade d'Oran pour les prochains matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations en juin.

Après Blida, direction Oran. Ce vendredi, la Fédération Algérienne de football a annoncé dans un communiqué que la sélection ne jouerait plus dans le stade Mustapha-Tchaker de Blida à partir du mois de juin.

"En prévision des éliminatoires de la CAN Total Energies – Côte d’Ivoire 2023 qui débuteront au mois de juin avec, notamment, un match à domicile face à l’Ouganda, la Fédération algérienne de football, et en concertation avec les pouvoirs publics, a saisi la Confédération africaine de football (CAF) pour l’informer sur son choix de domiciliation des matchs de l’équipe nationale au niveau du nouveau stade d’Oran (nord-ouest du pays, ndlr)."

Une seule défaite en 44 matchs

Longtemps considérée comme imprenable, l'enceinte de Blida a finalement vécu le dernier match des Fennecs à la fin du mois de mars, lors de la défaite face au Cameroun (2-1), lors du barrage pour la Coupe du monde 2022. Le seul revers concédé par les hommes de Djamel Belmadi en 44 rencontres à Blida, après une prolongation irrationnelle où Karl Toko Ekambi a offert le billet pour le Qatar aux Camerounais dans les dernières minutes.

À la suite de cette rencontre, les Algériens ont déposé un recours après de la FIFA, demandant à faire rejouer le match pour cause "d'arbitrage scandaleux" du Gambien Bakary Gassama. Selon des médias locaux, des supporters algériens ont manifesté ces derniers jours devant le siège de la FIFA à Zurich (Suisse) avant l'annonce du verdict. Pour étayer sa demande, qui a très peu de chances d’aboutir, l’Algérie se base notamment sur deux buts refusés à Islam Slimani (hors-jeu et main) et deux accrochages dans la surface camerounaise sur Rachid Ghezzal ou Youcef Belaïli non-sanctionnés d'un penalty par l’arbitre.