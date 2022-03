Messi pose avec un maillot de Boca offert par Riquelme, l'Argentine s'emballe

Lionel Messi et Juan Roman Riquelme ont partagé un beau moment ensemble dans les vestiaires de la Bombonera après la victoire 3-0 de l'Argentine contre le Venezuela. L'occasion pour les deux joueurs de poser ensemble, avec un maillot de Boca Juniors.

Si Lionel Messi a retrouvé le sourire à la Bombonera, où il s'est imposé 3-0 avec l'Argentine contre le Venezuela, l'attaquant du PSG s'est aussi affiché très heureux dans les vestiaires de l'enceinte mythique de Boca Juniors. Une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux argentins montrent la Pulga en compagnie de Juan Roman Riquelme, idole du football argentin et vice-président du club bleu et jaune.

"Voir Messi à la Bombonera est merveilleux"

Les deux hommes ont justement posé avec un maillot de Boca Juniors floqué "10-Messi" vraisemblablement remis par Riquelme. Le journal argentin Olé raconte que Riquelme et Messi avaient déjà parlé avant le match. Les deux hommes auraient même une très bonne relation depuis des années et échangeraient régulièrement sur Whatsapp.

Les deux légendes du football argentin se sont rencontrées alors qu'ils étaient coéquipiers au sein de l'équipe nationale (ensemble ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2006, puis ont joué la Copa America 2007 et ont gagné les Jeux Olympiques de Pékin en 2008) et ont prolongé leurs échanges avec quelques voyages de Juan Roman Riquelme en Espagne où il lui a rendu visite et lui a même présenté son fils Agustin.

"C'est merveilleux que le meilleur joueur du monde vienne jouer sur notre terrain. C'est un plaisir. Quand ils nous ont demandé, nous leur avons dit que c'était un luxe. Voir Messi à la Bombonera est merveilleux. J'espère qu'il en profitera aussi", avait déclaré auparavant l'idole de Boca. Leur relation serait même loin d'être purement liée au football : dans chaque conversation, le journal argentin explique qu'ils parleraient de questions familiales, surtout ces derniers temps, lorsque Leo a dû faire face à un grand changement de vie et de ville en quittant Barcelone pour Paris.

"C'est la première fois que Boca lui offre un maillot officiel de Boca"

Voyant les choses mal tourner pour Lionel Messi en France, Riquelme se serait même inquiété de ne pas voir Lionel Messi fouler la pelouse de la Bombonera pour les derniers matchs de qualification. Autre geste fort, Boca a donné à la famille de Messi un box à côté de celui occupé par Riquelme dans le stade de la Bombonera. C'est de là que l'une des premières images entre le clan Messi et Riquelme a surgi : une photo de JR donnant un maillot de Xeneize à Jorge, le père de Leo.

"Román a toujours des maillots à distribuer. Dans ces cas-là, il se gère lui-même, il décide de ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec les invités. Il ne dépend pas d'une structure que le club peut avoir pour recevoir quelqu'un", a raconté à Olé l'entourage du vice-président, qui à la fin du match contre le Venezuela a fini par descendre au vestiaire pour immortaliser une photo qui restera dans l'histoire. Un moment spécial auquel Leandro Paredes et Angel Di María, ont eux aussi pris part.

"Leo était si heureux que son visage s'illuminait. C'est la première fois que Boca lui offre un maillot officiel de Boca", a commenté une personne qui était présente lorsque Riquelme lui a remis le 10 bleu et or. Jusqu'à présent Messi n'avait que le maillot extérieur blanc qu'il avait échangé avec Ramón Ábila le jour du match amical contre Barcelone au Camp Nou lors du Trophée Joan Gamper le 15 août 2018.