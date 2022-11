Coupe du monde 2022: dix pays européens défient la Fifa dans une lettre commune

Après le courrier adressé par la Fifa aux fédérations avant la Coupe du monde, appelant ces dernières "à se concentrer sur le football", dix pays européens ont répondu dans une lettre commune. Ils enjoignent l'instance qui régit le foot mondial à tenir ses promesses dans le cadre du Mondial qatari et affirment vouloir "défendre les droits humains et soutenir les travailleurs migrants".

Après le coup de pression de la Fifa, c'est l'heure de la réponse des fédérations. La semaine dernière, l'instance présidée par Gianni Infantino avait envoyé un courrier aux 31 pays qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar, appelant à "se concentrer sur le football" pour tenter de mettre fin aux polémiques entourant le Mondial 2022. "S'il vous plaît, ne laissez pas le foot être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent", était-il notamment écrit.

"Les droits humains sont universels et s’appliquent partout", le rappel à l'ordre de 10 pays à la Fifa

Mais dimanche 6 novembre, rapporte le quotidien suisse Le Temps, la fronde s'est organisée. En effet, dix pays européens - l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, le pays de Galles, le Portugal ainsi que la Norvège et la Suède, toutes deux absentes du Mondial - ont envoyé une lettre commune à la Fifa. Le message est clair : ils entendent réaffirmer leur volonté de défendre les droits humains, tout en enjoignant l'instance à respecter ses promesses.

S'il saluent dans un premier temps "les progrès significatifs réalisés par le Qatar concernant les droits des travailleurs migrants" ainsi que "les assurances données par le gouvernement qatari et la Fifa concernant la sûreté, la sécurité et l’inclusion de tous les fans, y compris les fans LGBTQ +", un rappel à l'ordre est bien adressé à Infantino et consorts. "Embrasser la diversité et la tolérance signifie également soutenir les droits de l’homme", insistent les signataires. "Les droits humains sont universels et s’appliquent partout."

Le fonds de compensation pour les travailleurs migrants au centre des discussions

À la fin de cette missive, les dix pays appellent à une "mise à jour des deux questions clés en suspens dont nous discutons avec la Fifa depuis longtemps", à savoir le fonds de compensation pour les travailleurs migrants et le concept d’un centre pour les travailleurs migrants à créer à Doha. "Nous continuerons à faire pression pour que ces réponses soient apportées", concluent-ils.

Plusieurs sélections comme l'Angleterre ont, par ailleurs, d'ores et déjà affirmé qu'elles arboreraient un brassard sur lequel est inscrit "One love", comme un symbole de diversité et de tolérance, durant le Mondial.