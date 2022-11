Brésil: Tite attend un Neymar redoutable lors du Mondial

Tite, sélectionneur du Brésil, loue le dévouement de Neymar depuis de longs mois pour afficher un niveau physique très élevé avant la Coupe du monde dans moins de deux semaines. Il le sent monter fortement en puissance.

Le nom de Neymar retentira au côté des 25 autres de la sélection brésilienne qui seront annoncés, ce lundi par Tite pour participer à la prochaine Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). Dans une interview à Globo Esporte, le sélectionneur a encensé sa star qui affiche un visage conquérant depuis le début de saison après une préparation physique très sérieuse pour monter en pression avant le rendez-vous. La star du PSG semble complètement tournée vers ce Mondial et a tout mis en œuvre pour y arriver dans une forme étincelante.

"Lorsque vous vous préparez à l'avance, vous récoltez ce qui a été fait en préparation"

"Il a fait une préparation individuelle avec sa conscience de commencer à se préparer pendant ses vacances, à Mangaratiba, explique le technicien. Ricardo Rosa, son préparateur physique personnel, a donné toutes ces conditions. Le PSG a fourni cette condition pour accélérer tout ce processus. Mais c'est fondamentalement sa capacité à vouloir se préparer individuellement. La volonté de gagner est une chose. Les athlètes de haut niveau, les gens qui atteignent le haut niveau, tout le monde a cette capacité. Mais la question est: voulez-vous vous préparer? Lorsque vous vous préparez à l'avance, vous récoltez ce qui a été fait en préparation."

Et ce dévouement paie au regard de son "nombre de buts et de passes décisives" cette saison (15 buts, 12 passes), fait remarquer Tite. "Il y a ces actions où vous avez cette clairvoyance, cette réflexion rapide et cette exécution, ajoute-t-il. Nous pouvons voir quand l'athlète pense vite et exécute vite. Certains sportifs maintiennent cette extraordinaire vitesse de raisonnement, mais avec l'âge, il y a un retard d'exécution. On peut voir quel genre d’action va se passer et le défenseur aussi. Celui qui arrive à garder le talent et – si le physique répond - fait des choses qui finissent par surprendre quand il y a cette harmonie."

Il se réjouit ainsi de pouvoir compter sur un autre Neymar que celui diminué en 2018. "Il a cette conscience de la préparation, se réjouit le sélectionneur. Un athlète bien préparé, s'entraînant à haut niveau, avec vitesse et intensité, avec contact, sera moins sujet aux blessures. Je parlé en termes techniques, réfléchir et exécuter le mouvement plus rapidement. En même temps, il sortira du marquage et des coups de l'adversaire de l'adversaire. Le joueur le plus rapide, le plus léger, le plus agile pourra éviter la faute de l'adversaire. Et l'expérience le montre. Il faut encourager à être loyal dans la compétition, car si vous inhibez trop, le risque de blessure est plus grand."