Les grandes interviews RMC Sport: les retrouvailles Gallas-Terry en 2016

Du 1er au 24 décembre, RMC Sport vous propose de découvrir ou redécouvrir les grandes interviews diffusées à l'antenne. Ce lundi, découvrez ou redécouvrez l’un des moments forts de l’année 2016. Anciens coéquipiers à Chelsea, William Gallas et John Terry se sont retrouvés au centre d'entraînement des Blues. Anecdotes, souvenirs, chambrage, l'influence de Marcel Desailly... Terry s'est longuement livré sur sa longue carrière de joueur.

Avant de se remplir l’estomac de chocolat (avec modération) au moment des fêtes, RMC Sport vous propose un florilège des plus grands moments de la chaîne. Entretiens en marge de la Premier League, des matchs européens ou même concours d’anecdotes dans l'émission culte Le Vestiaire. Des séquences à déguster sans modération et sans aucun risque de crise de foie.

Après la première interview de Kylian Mbappé au PSG ou un Vestiaire spécial champions du monde 1998 avec Fabien Barthez, direction l’Angleterre ce lundi et plus précisement Londres et le club de Chelsea.

Les confidences et souvenirs de Terry

Un voyage dans le temps jusqu’à Londres et les belles retrouvailles entre John Terry et William Gallas au centre d’entraînement de Chelsea lors d’un numéro exceptionnel de l’émission Transversales diffusé en novembre 2016

Coéquipiers chez les Blues entre 2001 et 2006, les deux compères de la charnière londonienne ont pris le temps de se rappeler leurs meilleurs moments en commun. Entre instants émotion, chambrages sympathiques ou encore anecdotes mémorables et souvenir d’un certain Marcel Desailly, John Terry s’était livré comme jamais sur sa carrière de joueur. Deux années seulement avant de prendre sa retraite en 2018.