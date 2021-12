Les grandes interviews RMC Sport: Klopp, l'apôtre du gegenpressing

Du 1er au 24 décembre, RMC Sport vous propose de découvrir ou redécouvrir les grandes interviews diffusées à l'antenne. Rendez-vous ce vendredi avec Jürgen Klopp. L'entraîneur allemand de Liverpool s'était confié à Footissime en novembre 2018, en détaillant notamment sa vision du "gegenpressing".

Avant Noël, RMC Sport vous propose un calendrier de l'avent un peu spécial : pas de chocolats mais bien du football. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, découvrez ou redécouvrez les plus grands entretiens de la chaîne, dans le cadre des matchs de Premier League, de coupes d'Europe ou encore dans l'émission culte Le Vestiaire.

>> abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater les prochains grands entretiens

Ce vendredi, après Pep Guardiola et Ronaldo, rendez-vous avec Jürgen Klopp, qui avait accordé une interview exceptionnelle à l'émission Footissime en novembre 2018, avant un PSG-Liverpool (2-1) en phase de groupes de la Ligue des champions. Avec un focus sur "le contre-pressing", sa marque de fabrique, ce style de jeu qui consiste (entre autres) à presser vite et très haut l’adversaire à la perte du ballon pour le récupérer le plus rapidement possible.

"Sans la vitesse, il n'y a pas de bonne équipe"

"Cela vous donne l'opportunité d'avoir le ballon dans une onze où il faut généralement cinq, six, sept ou même vingt passes pour y arriver, en fonction de l'approche tactique de l'adversaire. Cela vaut partout sur le terrain mais si l'adversaire perd le ballon dans ses trente mètres, chaque ballon que l'on y gagne devient immédiatement une sorte d'occasion, sinon directement une occasion", détaillait l'entraîneur allemand des Reds, pour qui le contre-pressing est "la manière la plus économe de récupérer le ballon".

L'ancien coach de Mayence et du Borussia Dortmund se confiait aussi sur l'importance d'avoir des éléments offensifs rapides, à l'image de Mohamed Salah. "Nommez-moi une bonne équipe dans le monde qui n'est pas basée sur la vitesse ! Sans la vitesse, il n'y a pas de bonne équipe", disait-il. Tout cela et bien plus est à retrouver dans notre entretien vidéo.