Argentine : la belle attention de Messi pour un grand-père de 100 ans

Lionel Messi a envoyé une vidéo à un grand-père de 100 ans qui note tous les buts de la star argentine dans un cahier depuis le début de sa carrière

Don Hernan a 100 ans mais il conserve l’âme d’un enfant. Ce papy argentin est un fan de Lionel Messi (34 ans) et note scrupuleusement chaque but de l’attaquant dans un cahier depuis le début de sa carrière en 2004. A l’occasion de son anniversaire lundi - marquant donc son passage dans la caste très fermée des centenaires - il a reçu un cadeau inespéré. Lionel Messi lui a en effet envoyé une vidéo dans laquelle il avoue son admiration pour le suivi très rigoureux de sa carrière par Don Hernan.

"Bonjour Hernan, lui lance Messi. Évidemment j’ai entendu parler de votre histoire et ça me semble fou que vous notiez tous mes buts comme ça. Je tiens à vous embrasser très fort et vous remercie pour le travail que vous faites, pour le suivi. Je vous souhaite le meilleur. A bientôt." Le petit-fils de Don Hernan, Julian Mastrangelo, a publié sur les réseaux sociaux la séquence où son grand-père découvre le message de son idole.

"Ne me dites pas que c'est Messi", lance le vieil homme, ému. "C'est Messi, lui répond son petit-fils. Et il te salue." Incrédule, Don Hernan s’interroge alors: "Et où est-il? Ici, à la maison?" "Non, il est chez lui à Barcelone", lui répond Julian.

"Pas de téléphone, ni d'Internet"

Ce dernier a aussi expliqué la démarche de son aïeul. "Il ne connaît pas la technologie, déclare-t-il. Il n'a pas de téléphone, pas d'Internet, ni d'ordinateur. Il note chaque but de Messi sur ses feuilles. Il garde une trace de tous les matchs. Chaque fois que le Barça joue. Comme il ne peut pas le voir à la télé, il m'appelle et me demande combien de buts Messi a marqués."

Il va pouvoir poursuivre son important décompte (748 buts entre le club et la sélection) puisque Lionel Messi aurait trouvé un accord de principe avec le Barça pour prolonger son contrat. La star de 34 ans a enfin décroché un titre avec l’Argentine en remportant la Copa America, dimanche en s’imposant en finale face au Brésil (1-0).