Atlético: Griezmann dit adieu aux cheveux longs et passe chez le coiffeur pour sa présentation

Antoine Griezmann a le sourire et... une nouvelle coupe de cheveux, pour sa présentation en tant que joueur de l'Atlético de Madrid. Après son doublé avec l'équipe de France contre la Finlande mardi, le champion du monde a fait son premier entraînement ce matin avec son nouveau club.

Un homme neuf, jusqu'au bout des tifs. Antoine Griezmann, auteur d'un doublé mardi soir lors de la victoire de l'équipe de France contre la Finlande (2-0) dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, a fait son grand retour à l'Atlético de Madrid, après des mois galères au Barça. Le joueur arrive en prêt et a effectué ce mercredi son premier entraînement.

Cheveux longs le matin, courts l'après-midi

Mais entre la séance du jour et sa présentation avec son nouveau maillot, quelque chose a changé: sa coupe de cheveux. Exit les cheveux longs attachés, place à une coupe courte pour le champion du monde! Une vraie révolution capillaire pour celui qui se faisait régulièrement chambrer sur les réseaux sociaux à ce sujet. Sa coupe n'est d'ailleurs pas sans rappeler un peu celle de... Diego Simeone, son entraîneur, avec qui les retrouvailles ont été chaleureuses ce mercredi. Pour le côté un peu plus sportif, Antoine Griezmann récupère le numéro 8 à l'Atlético.

En novembre 2020, dans un entretien accordé à Movistar, Antoine Griezmann expliquait les raisons de ce choix des cheveux longs: "Je garderai mes cheveux longs même si on me demande de les couper. Mes enfants et ma femme veulent que je les garde", justifiait-il. Quelqu'un aura donc changé d'avis dans cette histoire...