Le Barça officialise l'arrivée de Xavi, qui rentre au bercail pour remplacer Koeman

Le FC Barcelone a officialisé l'identité de son nouvel entraineur: il s'agit de la légende du club Xavi, qui officialisait jusqu'alors à Al-Saad au Qatar. Il succède à Ronald Koeman, viré après une défaite face au Rayo Vallecano.

C’était un secret de Polichinelle, tant son arrivée avait déjà été annoncée dans la plupart des médias espagnols. C’est désormais chose faite: Xavi a été officiellement nommé comme entraineur du FC Barcelone. Il succède à Ronald Koeman, licencié après une énième contre-performance sur la pelouse du Rayo Vallecano (défaite 1-0). La fin d'un feuilleton qui aura duré plus d'une semaine, autour de sa libération par le club d'Al-Sadd, où il officiait jusque-là. L'annonce, elle, aura été faite par le club catalan dans la nuit de vendredi à samedi, un peu avant 2h du matin.

Légende du club blaugrana, l’ancien milieu de terrain aura la lourde tâche de le remettre sur de bons rails. Natif de Terrassa en Catalogne, formé à la Masia, Xavi est un pur produit du Barça, où il a passé le plus clair de sa carrière: 17 années en équipe première, entre 1998 et 2015. Au cours de cette période dorée, il a remporté huit Liga, trois Coupes d’Espagne et quatre Ligue des champions, laissant une trace indélébile dans l’histoire du club. De retour chez les siens, il pourra s’appuyer comme relais au sein du vestiaire sur d’anciens coéquipiers, dont Gerard Piqué ou Sergio Busquets.

Un rêve de longue date

Parti au Qatar en 2015, où il a fini sa carrière de joueur, Xavi s’est depuis dédié à sa carrière d’entraineur. À la tête d’Al-Sadd depuis 2019, il a notamment remporté, sans perdre le moindre match, le dernier championnat du Qatar, dont il a été élu meilleur entraineur. À 41 ans, il va connaitre sa première expérience sur un banc européen, dans un contexte qui n’est pas le plus évident: en crise, le Barça est actuellement neuvième de Liga (à neuf points du leader) et n’a remporté que deux de ses quatre matchs en Ligue des champions (deux défaites contre le Bayern et Benfica).

Son retour en Catalogne est prévu de longue date. À l’été 2020, il déclarait déjà: "Le plus grand rêve que j'ai maintenant est d'être l’entraîneur du Barça et de revenir au Barça pour réussir. Par conséquent, notre staff technique se prépare beaucoup et a très hâte." Moins de deux ans plus tard, le rêve est devenu réalité.