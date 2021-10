Atlético: Suarez pas du tout inquiet par le niveau de Griezmann

Revenu cette saison du côté de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann ne s'est pas montré sous son meilleur jour ces dernières semaines. Pour autant, Luis Suarez, son coéquipier en attaque, reste confiant et relativise les débuts mitigés de l'ancien joueur du FC Barcelone.

Après une saison en commun au sein du FC Barcelone lors de l'exercice 2019-2020, Antoine Griezmann et Luis Suarez se sont retrouvés à l'Atlético de Madrid. L'attaquant français a signé son retour en prêt avec les Colchoneros après un passage plus que mitigé au Barça. Pour l'heure, il n'a pas encore été décisif avec le club madrilène en ce début de saison en Liga, en cinq matchs disputés. Il n'avait pas marqué non plus avec le Barça lors de ses trois premiers matchs. Son influence dans le jeu reste aussi encore assez mesurée.

"Il a plutôt besoin d'être en phase avec l'équipe"

Le récent vainqueur de la Ligue des Nations avec l'équipe de France, a néanmoins ouvert son compteur en club en Ligue des champions avec l'Atlético. Luis Suarez est lui l'actuel meilleur buteur de l'équipe avec cinq réalisations. A 34 ans, il reste une valeur sûre devant les cages. Convié à un événement en Espagne autour de la sortie du jeu vidéo FIFA 2022, "El Pistolero" a affiché sa confiance sur le niveau de Griezmann, son partenaire d'attaque. "C'est un joueur dont tout le monde connaît les qualités. Il évolue à un très haut niveau quand il est en confiance", a indiqué Suarez à propos du champion du monde 2018.

"Il connaît le club, il connaît ses coéquipiers, il n'a donc pas besoin de période d'adaptation mais plutôt d'être en phase avec l'équipe, comme tout nouveau joueur en a besoin", a jugé Suarez sur les performances récentes de Griezmann. La récente trêve internationale aura certainement permis au champion du monde de retrouver un peu de confiance, lui qui a atteint la barre des 100 sélections avec l'équipe de France, ajoutant un trophée à sa collection.

Deuxième de la Liga après 8 journées, l'Atlético de Madrid accueillera Liverpool mardi prochain, en Ligue des champions, avant la réception en championnat le 24 octobre de la Real Sociedad. Une affiche européenne et une autre face à son club formateur qui auront peut-être de quoi inspirer Griezmann, dont beaucoup de supporters attendent qu'il retrouve son meilleur niveau sous les ordres de Diego Simeone.