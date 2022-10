Manchester United: en filou, Ronaldo tente de piéger le gardien pour marquer un but malin... mais prend jaune

Face à Newcastle, Cristiano Ronaldo a tenté de marquer un but en chipant le ballon à Nick Pope lors d'un coup franc. L'arbitre a toutefois refusé le but et donné un carton jaune au Portugais, qui aurait pu espérer obtenir gain de cause sur cette action.

Cristiano Ronaldo est à la recherche du moindre but. Une semaine après avoir enfin débloqué son compteur en Premier League face à Everton, le Portugais a tenté de marquer avec beaucoup de malice, dimanche à Old Trafford contre Newcastle. Sur un coup franc pour les Magpies, Ronaldo est allé chiper le ballon pour conclure du pied gauche dans le but vide.

Il estimait que la remise en jeu avait été effectué quelques secondes plus tôt, lors de la passe du défenseur de Newcastle pour le gardien Nick Pope. L'arbitre, lui, ne l'a pas vu de cette manière. Il a refusé le but de Ronaldo et donné un carton jaune au numéro 7 des Red Devils.

Encore un coup d'arrêt pour Newcastle

Le symbole d'un match où Manchester United n'a pas réussi à trouver la faille, concédant le nul 0-0 et cadrant seulement 2 de ses 15 tirs. Tout ne tourne encore pas rond à Old Trafford et les Red Devils, 5e de Premier League, prennent encore un peu plus de retard sur le leader Arsenal, vainqueur à Leeds et qui compte 11 points d'avance.

Cristiano Ronaldo, lui, a malgé tout retrouvé sa place de titulaire. Depuis la claque dans le derby face à City, le Portugais a été aligné d'entrée lors des quatre rencontres de Manchester United, en Europa League et en championnat.