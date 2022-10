Real: Ancelotti, Modric, Tchouaméni, Rodrygo, Vinicius... tous pensent au Ballon d'Or de Benzema

Après une victoire nette 3-1 face au FC Barcelone, le Real Madrid tout entier songe à une autre échéance: la remise du Ballon d'Or ce lundi, très probablement attribué à Karim Benzema. Ancelotti, Modric, Tchouaméni, Vinicius et Rodrygo pensent déjà au titre du Français.

Déjà un nouvel objectif. Fraichement vainqueur du Clasico 3-1 et leader de la Liga, le Real Madrid pense déjà au Ballon d'Or qui devrait être donné à Karim Benzema ce lundi au théatre du Chatelet. Le Français, auteur du premier but de la rencontre ce dimanche, a été très vivement acclamé par le Santiago-Bernabeu à sa sortie et... par ses coéquipiers ensuite.

"Je pense que Benzema va gagner demain"

Aurélien Tchouaméni, interrogé au micro de beIN SPORTS, ouvre le bal des éloges et partage tout en retenu son sentiment: "J’espère et je pense que Benzema va gagner demain. Je lui souhaite le meilleur. Il a fait une saison exceptionnelle et il continue à montrer ses qualités encore aujourd’hui. Donc on est super content pour lui."

Suivi directement après par son coach, Carlo Ancelotti s'est contenté d'un sourire et d'un: "S'il gagne, on va faire la fête!" Puis il s'étend davantage sur la question davantage en conférence de presse: "Demain on félicitera Benzema s'il remporte le Ballon d'Or car un petit morceau est aussi le nôtre."

Des propos appuyés ensuite par Emilio Butragueño, vice-président du Real Madrid, au micro de DAZN: "Nous verrons demain, mais je pense que le monde du football est unanime pour dire que Karim mérite le Ballon d'Or."

"Karim... on sait tous ce qu'il va se passer"

Luka Modric lui a beaucoup plus de mal à tenir sa langue, interrogé par la chaîne espagnole Movistar, à propos du Ballon d'or destiné à Karim Benzema: "Karim... on sait tous ce qu'il va se passer. On souhaite tous que ça arrive demain. Très content pour lui, on espère qu'il gagnera le Ballon d'or, il le mérite pour tout ce qu'il a fait."

Rodrygo, buteur en toute fin de rencontre, vend aussi la mèche sur DAZN: "La vérité est que c'était une très belle soirée, les gens nous ont beaucoup aidés et nous savons déjà que le Ballon d'Or est le sien, pour moi c'est un plaisir de pouvoir jouer avec lui." Sur Instagram, Vinicius partage une photo de lui avec Benzema et légende: "Karim Ballon d'oooooooor."