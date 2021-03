Barça: Bartomeu va être entendu par un juge

Josep Bartomeu, ancien président du FC Barcelone arrêté lundi dans l'enquête du "Barçagate", va être entendu par un juge d'instruction avec son ancien bras droit, Jaume Masferrer.

L'ancien président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, et son ancien bras droit, Jaume Masferrer, arrêtés lundi dans le cadre de l'enquête sur le "Barçagate", vont être entendus mardi par une juge d'instruction, selon l'AFP. Les deux anciens dirigeants du club catalan, qui ont passé la nuit dans un commissariat de Barcelone, vont "passer à la disposition de la justice", a indiqué une source policière à l'AFP, sans être en mesure de donner l'heure de leur audition par la juge d'instruction en charge de l'affaire.

Deux dirigeants actuels du club, le directeur général, Oscar Grau, et le directeur juridique, Roman Gomez Ponti, avaient également été interpellés lundi par la police avant d'être relâchés dans la soirée. La police régionale catalane des "Mossos d'Esquadra" a perquisitionné lundi le siège du club catalan dans le cadre de l'enquête sur le "Barçagate".

Cette affaire a éclaté il y a un an après une enquête de la radio espagnole Cadena Ser sur une campagne présumée de calomnies contre des figures du Barça (comme la star Lionel Messi ou le défenseur Gerard Piqué) sur les réseaux sociaux, orchestrée par une entreprise travaillant pour le club. La radio avait montré que le club avait versé un million d'euros en six factures distinctes à cette entreprise, I3 Ventures, avec qui le Barça a depuis coupé les ponts. Soit un montant six fois supérieur aux prix du marché, selon la presse.

Le club avait alors catégoriquement démenti toute campagne de diffamation et assuré que cette entreprise avait pour mission de surveiller les réseaux sociaux pour le compte du club. Critiqué par une large frange des supporters, joueurs et membres du club, Josep Maria Bartomeu avait fini par démissionner fin octobre au terme d'une longue crise, avec tout son comité de direction.

Ce coup de théâtre intervient à cinq jours de l'élection d'un nouveau président du club et au moment où l'équipe connaît un regain de forme en Liga après des mois de crise sportive, dont le point d'orgue a été la gifle infligée à domicile par le Paris SG en Ligue des champions le 16 février (1-4).