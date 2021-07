Barça: Dembélé présente ses excuses mais nie tout racisme anti-asiatique après une vidéo polémique

Ousmane Dembélé a partagé lundi un texte pour présenter ses excuses après une vidéo polémique où le Français du Barça y tient des propos très limites sur des personnes asiatiques. L'ailier dément un quelconque racisme de sa part dans cette vidéo datée de 2019. Antoine Griezmann a lui aussi réagit et nié tout racisme.

La polémique a tellement enflé qu'il a bien fallu réagir. Ousmane Dembélé a publié ce lundi un message d'excuses après l'existence d'une vidéo où on le voit tenir des propos moqueurs, et très limites, au sujet du personnel d'un hôtel où il a séjourné avec le Barça en 2019. L'ailier du club catalan et de l'équipe de France dément un quelconque racisme anti-asiatique dans ses mots.

"Ces derniers temps, une vidéo privée datant de 2019 circulait sur les réseaux sociaux. Il se trouve que la scène se passe au Japon. Elle aurait pu se dérouler n'importe où sur la planète, j'aurais utilisé les mêmes expressions, s'est défendu le champion du monde 2018 dans une publication sur les réseaux sociaux. Je ne visais donc aucune communauté. Il m'arrive d'utiliser ce genre d'expressions en privé, avec des amis, et ce peu importe leur origine."

Le message d'excuses publié par Ousmane Dembélé © DR Instagram

Dembélé: "Je conçois donc qu'elle ait pu heurter les personnes présentes"

Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, très proches en club comme en sélection, se retrouvent au cœur de la tourmente depuis l’apparition d'une vidéo sur les réseaux sociaux les mettant en scène en train de se moquer de techniciens japonais. Sur la séquence, seul Antoine Griezmann est visible mais la voix de "Dembouz" est reconnaissable derrière celui qui filme la scène.

"Cette vidéo est désormais publique. Je conçois donc qu'elle ait pu heurter les personnes présentes sur ces images, a encore pouruivi Ousmane Dembélé. De ce fait, je leur présente mes plus sincères excuses. Ousmane Dembélé."

Griezmann réagit et dément tout racisme

Contactés ces derniers jours par le Daily Mail, ni la Fédération française de football ni le FC Barcelone n'ont communiqué sur cette vidéo polémique.

Si l'attaquant des Bleus ne tient pas de propos polémiques, les images filmées par son coéquipier le montrent à plusieurs reprises en train de sourire. Autre situation problématique pour l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid, une séquence coulisses diffusées par le Barça en marge de cette tournée au Japon. On y voit un montage du Français imiter à plusieurs reprises l'accent asiatique sur le ton de l'humour.

Egalement dans l'oeil du cyclone pour la vidéo partagée par "Juice" aka Ousmane Dembélé sur snapchat en 2019, Antoine Griezmann a aussi démenti toute volonté de discriminer les Asiatiques et nie fermement tout racisme.

"Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas, a écrit le buteur tricolore dans un message publié sur Twitter. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais."