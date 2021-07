Barça: Griezmann prêt à zapper la reprise de l'entraînement?

Proche de retourner à l'Atlético de Madrid cet été, Antoine Griezmann songerait à ne pas reprendre l'entraînement avec le FC Barcelone dans les prochains jours, selon les informations de la Cadena Cope.

Il a rarement semblé aussi proche d’un départ. Comme annoncé par la presse catalane, et confirmé par RMC Sport, il est tout à fait possible qu’Antoine Griezmann quitte le FC Barcelone cet été pour rejoindre l’Atlético de Madrid, où il a évolué de 2014 à 2019. Les négociations entre les deux clubs avancent bien et le milieu Saul Niguez est susceptible de faire le chemin inverse. Ces deux transferts seraient distincts, mais pourraient se régler autour du même prix, avec un dénouement possible d’ici la fin de la semaine.

Il aurait envie de retrouver l'Atlético

A en croire les informations de la Cadena Cope, le champion du monde (30 ans) n’a déjà plus la tête à Barcelone. D'après la radio espagnole, il serait même prêt à ne pas reprendre l’entraînement avec le club blaugrana, alors que sa reprise est programmée dans les prochains jours après quelques vacances post-Euro 2021. Le Français n’aurait aujourd'hui qu’une seule envie : rejoindre les Colchoneros, même si Barcelone n’aurait pour le moment reçu aucune offre pour lui.

En deux saisons en Catalogne, Griezmann a inscrit au total 35 buts et distillé 17 passes décisives en 99 matchs disputés toutes compétitions confondues. Recruté pour 120 millions d’euros il y a deux ans, il est sous contrat jusqu’en 2024. Saul Niguez (26 ans), lui, a rejoint l’Atlético dès 2008, à l’âge de 14 ans, après avoir fait ses débuts au Real Madrid. Cadre de Diego Simeone, il fait figure de titulaire indiscutable depuis six ans et donnerait une autre orientation à sa carrière en quittant le champion d'Espagne.