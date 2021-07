Mercato: Griezmann proche d'un départ du Barça et d'un retour à l'Atlético

Selon nos informations, un départ d'Antoine Griezmann du FC Barcelone cet été est possible, comme l’indique la presse espagnole ce mercredi. Le champion du monde pourrait revenir à l’Atlético de Madrid alors que Saul Niguez ferait le chemin inverse.

Les très grandes manœuvres de l’été se poursuivent du côté de Barcelone. Comme l’annonçait la presse catalane plus tôt dans la journée, Antoine Griezmann pourrait bien quitter le Barça deux ans après son arrivée. Pour un grand retour à l’Atlético de Madrid où il évolué durant cinq saisons.

Très actif dans le sens des arrivées, le mercato du FC Barcelone était jusqu’ici calme dans le sens des départs, alors que Lionel Messi pourrait signer un nouveau contrat de cinq ans. Mais avec les arrivées de Depay et Agüero dans le secteur offensif, des départs étaient attendus. En revanche, celui de Griezmann n’était pas forcément prévu immédiatement, avant la bombe sortie par la presse espagnole ce lundi.

Griezmann-Saul, deux possibles transferts distincts

RMC Sport peut confirmer que ces rumeurs sont fondées. Ça discute depuis la semaine dernière et aujourd’hui Antoine Griezmann est proche d’un retour à l’Atletico alors que Saul Niguez ferait le chemin inverse. Deux transferts différents mais qui pourraient se faire autour du même prix.

À la façon de l’opération Arthur-Pjanic de l’été dernier, il pourrait donc s'agir de deux transferts distincts et non un échange entre les deux clubs. Trois saisons après son arrivée à Barcelone où il n’aura remporté qu’une Coupe du roi cette saison, Antoine Griezmann pourraient ainsi retourner là où sa carrière a pris son envol et retrouver Diego Simeone.