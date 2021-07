Liga: l'histoire très contrastée entre le Barça et Griezmann, proche d'un retour à l'Atlético

Antoine Griezmann pourrait bien quitter le FC Barcelone cet été pour retrouver l’Atlético de Madrid. Lors de ses deux années en Catalogne, la magie n'a jamais vraiment opéré.

Selon la grille de lecture qu’on lui applique, ce serait un transfert qui pourrait se lire de deux manières : comme un sympathique retour aux sources, ou un gigantesque désaveu. Selon les informations de RMC Sport, et comme annoncé par la presse catalane, Antoine Griezmann pourrait quitter le Barça cet été, pour faire son retour à l’Atlético de Madrid, son précédent club. Le transfert pourrait se faire en parallèle de l’arrivée de Saul Niguez, qui ferait le chemin inverse, en Catalogne.

"La Decision", premier couac

Entre Griezmann, 30 ans, et le FC Barcelone, le mariage n’a jamais fonctionné. Il avait tout pour réussir, pourtant. Brillant avec l’Atlético, le Mâconnais veut passer un cap en rejoignant les Blaugranas. Il est contacté dès 2018, pour pallier au départ de Neymar vers le PSG. S’en suit alors le premier couac de son aventure catalane : dans un documentaire de 52 minutes intitulé "La Decision", voulu comme un hommage à LeBron James et diffusé à la télévision espagnole, il annonce finalement rester à l’Atlético.

L’épisode passe très mal auprès des fans catalans, frustrés par son long teasing, mais aussi de ses futurs coéquipiers, à commencer par Lionel Messi… D’autant que Griezmann ne met qu'un an à changer d'avis et s'engage à Barcelone contre 120 millions d’euros, à l’été 2019. Dès ses débuts, et malgré un doublé pour son premier match au Camp Nou, le Français déçoit, à l’image de son équipe, pourtant championne d’Espagne en titre.

Des débuts délicats avec Messi

Déjà, à ce moment-là, le positionnement de Griezmann interroge. Marchant sur les plates-bandes de Messi, il est parfois exilé sur l’aile par ses coachs, ou placé seul en pointe, loin de sa position préférentielle, en soutien d’un deuxième attaquant. La presse espagnole lui prête aussi une inimitié avec l’Argentin, s’appuyant sur une interview d’Eric Olhats, ancien conseiller de l’attaquant des Bleus, qui assure alors que "Messi n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui."

Si Griezmann n’a eu de cesse de rassurer les fans sur sa bonne entente avec "La Pulga", le lien a mis du temps à se former sur le terrain. En deuxième partie de saison, le Français démarre à plusieurs reprises sur le banc, notamment lors de la déroute historique face au Bayern Munich (8-2), lors du Final 8. Il achève sa première saison avec 16 buts en 54 matchs, loin de ses standards lors de ses cinq années à l’Atletico (pas une saison en dessous des 25 buts, 40 buts même en 2016).

"Malheureux" en Catalogne

Passé sous les ordres de Ronald Koeman, à l’été 2020, Griezmann améliore son rendement (28 buts en 68 matchs), mais est laissé sur le banc pour plusieurs matchs cruciaux de la saison, tel le premier Clasico à l’automne. Dans le même temps, les Blaugranas vivent la pire saison de leur histoire récente, sont éliminés dès les huitièmes de la Ligue des Champions et finissent seulement 3es de la Liga, noircissant un peu plus le tableau rouge et bleu du champion du monde 2018.

À ces déconvenues sportives sont venues s'ajouter des accusations de racisme, la semaine passée. Lors d'une tournée en 2019, le Français a été filmé en train de se moquer de l'accent d'un employé d'hôtel japonais, ce qui a forcé le club à présenter ses excuses et à se justifier auprès de ses sponsors. De quoi écorner un peu plus son image auprès des fans barcelonais.

Le retour à l’Atlético, là où il a connu ses plus belles années, aurait tout de l'aveu d’échec, mais il pourrait lui permettre de retrouver le sourire, lui qui a reconnu avoir déjà été "malheureux" en Catalogne. "Quand on perd le Championnat, par exemple, ça me rend triste. En début de saison aussi, parce que je ne jouais pas, que je ne me sentais pas important", a-t-il déclaré en juin. Dirigé par Diego Simeone, dans un club qui convient à sa philosophie de jeu, il pourrait prendre un nouveau départ.