Barça: "Il est tout pour moi", la belle déclaration de Guardiola à Messi

Dans un entretien accordé à la télévision espagnole, Pep Guardiola a détaillé ce que représente Lionel Messi à ses yeux. La réponse du technicien de Manchester City en dit long sur l'importance qu'a eu l'Argentin dans sa carrière.

Pep Guardiola n'oublie pas Lionel Messi. Dix ans après son départ du Barça, l'entraîneur espagnol est revenu pour Telemundo Sport sur ce que représente l'international argentin dans sa carrière. "Tout. Tout, tout, martèle l'entraîneur de Manchester City. Il m’a rendu plus compétitif. Nous avions un groupe de joueurs impressionnant, il y avait beaucoup de stars qui ont créé une alchimie unique entre elles. Sans lui, nous aurions gagné aussi. Mais autant ? Impossible." Le binôme a remporté deux Ligues des champions et trois Ligas, et a réalisé une saison 2008-2009 incroyable avec le premier sextuplé de l'histoire.

"Je lui dois une bouteille de vin"

Pep Guardiola a d'ailleurs comparé sa relation avec le duo Phil Jackson-Michael Jordan, binôme légendaire des Chicago Bulls en NBA. "Je lui dois une bouteille de vin pour le remercier de tous les contrats qu’il m’a fait signer, a-t-il plaisanté, tout en lui souhaitant le meilleur. J’espère qu’il sera en forme physiquement, qu’il s’entraînera bien et qu’il arrivera fort. Ce n’est pas facile d’être Lionel Messi dans le monde du football."

Sous les ordres du Catalan, le joueur du PSG a inscrit 221 buts en 219 matchs et délivré 91 passes décisives, entre 2008 et 2012. Guardiola a d'ailleurs salué la performance du septuple Ballon d'Or, vainqueur de la Copa América l'an dernier avec l'Albiceleste, "une grande libération" poui lui, selon l'entraîneur des Citizens.