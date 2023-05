Barça: l'absence remarquée de Piqué pour les célébrations du titre

Invité par Xavi pour célébrer le 27e titre de champion d'Espagne du Barça, Gérard Piqué n'a pas été aperçu lors du défilé des Catalans dans les rues de la ville lundi.

Les Barcelonais ont bien fêté leur 27e titre de champion d'Espagne. Sacrés dimanche sur la pelouse du rival de l'Espanyol - ce qui n'a guère plu aux socios - les joueurs du Barça ont défilé dans les rues de la ville lundi, tout comme l'équipe féminine, championne d'Espagne pour la quatrième fois consécutive. Des célébrations auxquelles n'a pas participé Gérard Piqué.

Invité par Xavi lors de la conférence de presse avant le derby, l'ancien défenseur - qui a pris sa retraite à la surprise générale en novembre dernier - n'a pas pointé le bout de son nez, rapporte Mundo Deportivo. Avec six matchs disputés cette saison, l'Espagnol fait pourtant bien partie des joueurs vainqueurs de la Liga.

Exclu pour son dernier match

Après 616 rencontres sous le maillot catalan entre 2008 et 2022, Gérard Piqué a tiré sa révérence le 8 novembre dernier en étant exclu... sans jouer une minute. À la mi-temps du match face à Osasuna, le champion du monde 2010 avait critiqué l'arbitre Gil Manzano, avant de recevoir un carton rouge sur le chemin des vestiaires. Cet accrochage lui a valu quatre matchs de suspension.

Au cours de son aventure avec le Barça, Piqué s'est construit l'un des palmarès les plus impressionnants, avec trois Ligues des champions (2009, 2011, 2015), trois Coupes du monde des clubs (2011, 2012, 2016), huit titres de champions (2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), trois Supercoupes d'Europe (2010, 2012, 2016), sept Coupes du Roi (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021) et six Supercoupes d'Espagne (2010, 2011, 2012, 2014, 2017, 2019).