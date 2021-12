Barça: la justice espagnole donne raison à Piqué contre le fisc et annule sa condamnation

Gérard Piqué a obtenu en appel l'annulation d'une condamnation pour un délit présumé de fraude sur ses droits à l'image. La Cour suprême espagnole a pris le contrepied du jugement initial prononcé par l'Audience nationale en 2019.

La Cour suprême espagnole a annoncé ce mercredi l'annulation d'une condamnation qui obligeait le joueur du FC Barcelone Gerard Piqué à rembourser 2,1 millions d'euros au fisc espagnol pour un délit présumé de fraude sur ses droits à l'image. La plus haute instance juridique du pays a affirmé dans un communiqué qu'elle acceptait le "recours en cassation" du défenseur catalan contre une condamnation prononcée par le tribunal de l'Audience nationale en mai 2019.

Le contentieux remonte à 2016, lorsqu'un tribunal administratif avait condamné l'ex-défenseur international, jugeant qu'il avait "simulé" la cession de ses droits à l'image à sa société Kerad Project afin de payer moins d'impôts pour les années 2008, 2009 et 2010. Ce tribunal l'avait alors condamné à rembourser environ 1,5 million d'euros d'arriérés d'impôts et à payer une amende de plus de 600.000 euros. La condamnation avait été confirmée par l'Audience nationale en 2019.

La Cour suprême annule l'amende contre Piqué

Mais la Cour suprême a rejeté le jugement selon lequel la société Kerad Project aurait été simplement une couverture, reconnaissant le travail de l'entreprise, dont les comptes étaient gérés par le frère de Gerard Piqué. En outre, la Cour a estimé que les cotisations qu'il avait versées au Royaume-Uni lorsqu'il jouait à Manchester United en 2008 devaient "être considérées comme des frais déductibles des revenus du travail" en ce qui concerne le paiement de l'impôt sur le revenu, prenant là encore le contre-pied du jugement initial.

En conséquence, la Cour suprême a annulé l'amende contre le joueur, vainqueur de la Coupe du monde 2010 et de l'Euro 2012 avec l'Espagne. La compagne de Piqué, la chanteuse colombienne Shakira, qui a également des ennuis avec le fisc espagnol, pourrait être jugée pour ne pas avoir payé - selon l'accusation - 14,5 millions d'euros d'impôts entre 2012 et 2014. Le couple vit près de Barcelone avec ses deux enfants.