Barça: la prolongation d'Ansu Fati en bonne voie

Ansu Fati, la pépite de 18 ans du FC Barcelone, va prolonger son contrat avec son club formateur selon la presse espagnole. En fin de contrat à l’issue de cette saison, la prolongation de contrat de l’international espagnol était une priorité de la direction catalane.

Ansu Fati s’inscrit dans la durée avec le FC Barcelone. L’attaquant de 18 ans, qui sera en fin de contrat en juin prochain, va prolonger son contrat selon les informations de Mundo Deportivo. Son agent, l’influent Jorge Mendes a reçu une offre depuis plus de trois semaines.

Cette offre est accompagnée d’une revalorisation salariale mais adaptée à la situation économique catastrophique du club catalan. Dans un premier temps, la durée du nouveau contrat sera courte afin d’obtenir une revalorisation salariale le contexte économique s'améliorera.



Pour rappel, le FC Barcelone a la possibilité de prolonger automatiquement de deux saisons son numéro 10 considéré comme un potentiel successeur de Lionel Messi.

Un retour triomphant

Pour son grand retour à la compétition dimanche, après plus de dix mois d'absence et plusieurs opérations du genou, Ansu Fati, très en jambes, a mis le feu dans son couloir gauche, avec sa vitesse et ses talents de dribbleur.

Après avoir failli obtenir un penalty, le nouveau n°10 a parachevé le succès des siens en marquant d'une frappe à l'entrée de la surface dans le temps additionnel. Un but célébré dans la liesse par tous ses coéquipiers.

Sous les yeux émus de sa famille, présente en tribunes. Malgré ses dix petites minutes passées sur le pré, la Liga a d'ailleurs élu Ansu Fati homme du match.



Ansu Fati et ses coéquipiers qui se sont donnés de l’air en s’imposant contre Levante (3-0), se déplacent sur la pelouse de Benfica (mercredi 21h) pour le compte de la deuxième journée de Ligue et des champions. Ils devront réagir après la lourde défaite contre le Bayern Munich (0-3) lors du premier match de la phase de groupe.

