Barça: Laporta a débloqué la situation lui-même pour inscrire Jules Koundé

Le quotidien Sport rapporte que Joan Laporta, président du FC Barcelone, a utilisé l'article 92 du fair-play financier de LaLiga pour inscrire Jules Koundé au sein de l'effectif catalan pour le championnat espagnol.

Le FC Barcelone va enfin pouvoir compter sur Jules Koundé. Recruté près de 50 millions d'euros cet été, l'ancien défenseur du FC Séville a loupé les deux premières rencontres de Liga. en raison des soucis économiques du club catalan, qui devait se conformer aux règles du fair-play financier du championnat espagnol. Pourtant, sans départ majeur, le Français est désormais inscrit et disponible pour la rencontre dimanche (19h30) contre Valladolid.

Un dépot d'argent ou une garantie bancaire

Selon Sport, le FC Barcelone a usé de l'article 92 du contrôle économique de LaLiga. Celui-ci permet aux administrateurs et aux actionnaires d'avancer des revenus par le biais d'un dépôt ou de donner une garantie bancaire. Le quotidien catalan rapporte que le président Joan Laporta et le trésorier Ferran Olivé ont permis de débloquer la situation.

"Les garanties doivent être fournies par un dépôt en espèces ou une garantie bancaire, qui doit être fournie par l'actionnaire ou un tiers extérieur au club, mais jamais par le club lui-même", précise l'article, qui poursuit ainsi: "Si le rétablissement de la situation ne se concrétise pas, la garantie sera inscrite au bilan du Club à l'actif net sur une base non remboursable, et LaLiga pourra appliquer ces garanties pour le paiement des dettes échues par le Club." En clair, le président et le trésorier du Barça ont mis eux-même la main à la poche, en espérant être remboursés par le Barça plus tard.

Plusieurs clubs de Liga auraient utilisé récemment la même pratique. De son côté, le FC Barcelone devait trouver près de 20 millions d'euros pour inscrire Jules Koundé, misant notamment sur des départs dont ceux de Pierre-Emerick Aubameyang ou Memphis Depay. Mais face à une situation qui s'enlisait, les dirigeants ont accéléré le processus pour Koundé, dernière recrue estivale qui ne figurait pas officiellement dans l'effectif.