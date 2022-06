Les réseaux sociaux s’enflamment sur la rumeur de séparation entre Piqué et Shakira pour infidélité

Les révélations de la presse espagnole sur une possible tromperie de Gerard Piqué et une éventuelle séparation avec Shakira ont entraîné une déferlante de réactions sur les réseaux sociaux depuis mercredi.

On tient peut-être l’histoire people capable de faire oublier les rebondissements du couple Icardi. A l’instar de Wanda Nara et de son mari Mauro, l’attaquant du PSG ayant fait l’objet de nombreuses rumeurs pendant la saison, Gerard Piqué et Shakira pourraient bientôt annoncer leur séparation selon le média espagnol El Periodico.

Dans son show les "Mamarazzis", le duo composé de Laura Fa et Lorena Vázquez a multiplié les révélations chocs sur le défenseur du FC Barcelone et sa chanteuse d’épouse. Marca a notamment embrayé avec un article sur un ton un peu plus prudent. Après l’apparition des rumeurs d’une tromperie de la part de Gerard Piqué, qui vivrait désormais seul à Barcelone et multiplierait les sorties en boîte avec Riqui Puig, les fans se sont régalés sur les réseaux sociaux.

L’incompréhension domine

Dans la foulée de ces échos, Shakira s’est rapidement retrouvée dans les tendances sur Twitter et de nombreux fans de l’artiste colombienne ainsi que les internautes n’ont pas compris comment Gerard Piqué avait pu la tromper (hypothèse qui n'a pas été confirmée pour l'instant).

"Comment peut-on faire ça à une femme comme Shakira?", voilà en substance les nombreux messages publiés par des fans après cette nouvelle. Certains y ont même vu la preuve que les hommes ne pouvaient plus être sauvés ou qu’il devenait difficile de croire en l’amour si même le couple Shakira-Piqué venait à se séparer.

Véritable star en Amérique du Sud, Shakira pourrait y bénéficier de nombreux soutiens en cas de séparation avec Gerard Piqué. Pour certains, le champion du monde 2010 fait même office d’ennemi public après avoir supposément trompé l’interprète de la célèbre chanson Waka Waka.

Les fans de foot assez moqueurs

A 35 ans, Gerard Piqué a bouclé une difficile saison 2021-2022 avec le Barça. Malgré l’arrivée de Xavi sur le banc, le club blaugrana n’a remporté aucun titre. A titre personnel, le défenseur n’a pas vraiment brillé et a multiplié les pépins physiques. Au point de faire plus souvent parler de lui pour ses sorties sur Twitch ou par les projets de son entreprise Kosmos. Un long déclin auquel certains internautes y ont ajouté ses possibles déboires conjugaux.

"Pique était autrefois le gars le plus chanceux du monde jouant avec Lionel Messi le jour, et vivant avec Shakira la nuit, a lancé un utilisateur de Twitter. Il a d'abord perdu le GOAT et maintenant la déesse… quel déclin."

D’autres se sont aussi moqués de cette nouvelle extra-sportive et se sont amusés à la comparer avec l’autre affaire du moment, la victoire de Johnny Depp dans son procès contre Amber Heard: "Piqué a trompé Shakira, Johnny Depp a eu gain de cause sur Amber Heard, plaisante même un journaliste américain sur les réseaux sociaux. L'Ecosse sort de la Coupe du monde aux dépens de l'Ukraine et l'Argentine battant l'Italie en Finalissima... ET C’EST SEULEMENT LE 1ER JUIN."

"Johnny Depp contre Amber Heard se termine et Shakira contre Piqué commence, se régale un autre internaute. Merci mon Dieu de ne pas nous laisser sans potins."

Seul l’avenir dira si les rumeurs d’une séparation, après plus d’une décennie de vie commune, se confirmeront pour Shakira et Gerard Piqué. Du côté de certains fans de la chanteuse colombienne, on mise déjà sur le fait (sans pour autant la souhaiter) qu’elle écrira une chanson sur cette histoire.