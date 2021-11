Barça: les défis immenses qui attendent Xavi

Alors qu’il sera présenté à la presse en tant que nouvel entraîneur du Barça ce lundi, l’ancien milieu de terrain du club catalan, Xavi n’aura pas vraiment le temps de savourer ce retour en fanfare. Le travail qui l'attend est colossal.

Attendu depuis plusieurs années comme le messie en Catalogne, Xavi a quitté son exil au Qatar pour renouer avec le fil de son histoire au Barça. L’ancienne gloire du club sur le terrain débarque cette fois sur le banc avec un défi immense à relever, tout aussi important que son palmarès avec le club Culé: permettre au Barça, qu’il a participé à élever et maintenir sur le toit de l’Europe pendant de nombreuses années, de retrouver les sommets. La tâche ne s’annonce pas des plus aisés tant le contexte est délicat dans l’environnement du club catalan.

Éclaboussé par divers scandales sous la mandature de Josep Bartomeu, le club a entamé un nouveau cycle sous la présidence de son ancien patron Joan Laporta, revenu aux affairs avec l’ambition de redonner au Barça ses lettres de noblesse. Mais cela ne s'est pas fait sans consentir quelques sacrifices, notamment sportifs, pour soulager des finances dans le rouge. La légende du club Lionel Messi est parti l’été dernier, imitant son ami Luis Suarez, première victime de l’ère Koeman.

Le prédécesseur de Xavi était arrivé avec une idée directrice, celle de lancer et de conforter de nombreux jeunes en équipe première. Ce qu’il est parvenu à faire avec Mingueza, Araujo, Pedri, Gavi et d’autres, mais l’ancien patron de la Dream Team n’est en revanche jamais parvenu à conserver un état d’esprit conquérant. Charge à Xavi désormais d’insuffler un nouvel état d’esprit à cette équipe, et de lui redonner une identité, le tout en s’appuyant sur la jeune génération, emmenée par le joyau Ansu Fati.

Toute la complexité de cette affaire réside dans le fait de réussir à écrire une nouvelle page de l’histoire du club sans forcément clore le chapitre précédent trop précipitamment, ou trop brutalement, pour ne pas entrer en conflit avec la vieille garde du club, dont certains figurent parmi ses amis. On pense en premier lieu à Gerard Piqué, forcément. Le défenseur central, comme d’autres, à l’instar de Busquets, se dirige tout doucement vers la fin de sa carrière. Xavi devra certainement les accompagner tranquillement vers la porte de sortie sans trop les froisser. "Avec Xavi, les ‘privilèges’ que certains des poids lourds avaient pris prendront fin", espère la presse catalane.

Sur le terrain, les objectifs de Xavi sont clairs: sportivement, le Barça, actuel 9e de Liga à onze points de la Real Sociedad et à dix de son grand rival, le Real Madrid, doit à tout prix revenir sur la tête du classement. Il doit aussi tenter d'assurer une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, malgré les deux claques initiales reçues face au Bayern Munich au Camp Nou (3-0) et contre le Benfica à Lisbonne (3-0). D’emblée, Xavi devra faire face à un calendrier difficile, avec sept rencontres programmées en moins d’un mois, dont le derby et deux affiches de Ligue des champions. Et il devra composer, pour préparer ces matches, avec une infirmerie bien pleine.

Secouer la structure physique et médicale du club

Onze joueurs sont actuellement sur la touche, dont la plupart pour des problèmes musculaires. Cela concerne notamment Ansu Fati et Ousmane Dembélé. Le cas du Français est symptomatique des défaillances du club en ce qu’il révèle de nombreux dysfonctionnements, pas forcément nouveaux, dans le travail et la communication entre le secteur médical et la section sportive du club, le staff et l’entraîneur. Sport révélait ainsi la semaine passée que l’international français aurait joué à Kiev, en C1, contre l’avis du secteur médical. Pour la énième fois depuis son arrivée au Barça, Ousmane Dembélé est blessé. Il y a fort à parier que la prévention des blessures sera au cœur du projet du nouvel entraîneur.

Xavi a l'intention de secouer toute la structure physique et médicale du vestiaire dès qu'il le pourra, prévient la Vanguardia. Pour l'instant, il arrive avec le préparateur physique Iván Torres, qui remplace Albert Roca. Mais le nouvel entraîneur aimerait avoir à ses côtés un médecin en qui il a confiance, le docteur Ricard Pruna, qui travaille actuellement au Sharjah FC, aux Émirats arabes unis. Pruna a quitté le club à l'été 2020 après avoir été relevé de ses fonctions au sein de l'équipe première. Mais un retour serait déjà dans les tuyaux. La révolution Xavi est en marche.