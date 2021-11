Barça: après avoir mené 3-0, le Barça s'effondre à Vigo avant d’accueillir Xavi

Le Barça a craqué sur la pelouse du Celta Vigo, concédant un triste match nul en Galice alors qu'il menait très largement (3-0) à la mi-temps. Il était temps que Xavi arrive...

Juan Barjuan imaginait certainement une sortie plus triomphale. Las, ses joueurs n’ont pas tenu la distance, douchant les espoirs d’un bilan immaculé, mais qui sera finalement entaché par ce nul au goût de défaite. L’ex-joueur du FC Barcelone auquel on a confié les rênes du Barça après le départ de Ronald Koeman, une mission des plus délicates, a disputé son dernier match sur le banc des Blaugrana, achevant son intérim par un match nul héroïque (3-3) arraché par le Celta Vigo à la toute fin du temps additionnel, alors qu’il était mené de trois buts à la pause.

Deux matchs nuls en Liga et une toute petite victoire en Ligue des champions pour assurer l’essentiel, tel est le bilan de l’intérimaire, toutes compétitions confondues. La transition ne sera pas aussi douce que prévue pour Xavi. Une fois n’est pas coutume, le Barça a affiché deux visages loin de ses bases, tantôt saignant, tantôt extrêmement inquiétant. Les Catalans ont pris un excellent départ face à une équipe absente des débats en première période, concrétisant leur domination en inscrivant trois buts en quatre tirs cadrés. Une redoutable efficacité qui a longtemps fui le club de Vigo.

Le Celta s’est bien procuré quelques occasions en première période, mais il a nettement accéléré en seconde, créant de nombreux décalages pour mettre la défense du Barça au supplice. Résultat: trois buts inscrits, et une pelletée d’occasions dangereuses à mettre au crédit des hommes de Coudet. Juste après l’égalisation rapide de Iago Aspas (52e), l’arbitre n’a pas bronché sur une situation très litigieuse, après un contact dans la surface de réparation catalane (63e). Thiago Galhardo s’est écroulé - peut-être un peu trop facilement au goût de l’arbitre - après une charge d’Oscar Mingueza, dans le dos.

Ansu Fati, retour à l'infirmerie...

Le Celta a conservé le contrôle du match, et Nolito se voyait refuser un premier but, pour s’être aidé du bras gauche afin de contrôler le ballon (69e). Son premier but de la saison, Nolito l’inscrivait finalement cinq minutes plus tard (74e), seulement, ouvrant par la même occasion une séquence de tous les possibles. Le miracle intervenait finalement sur l’ultime séquence offensive du Celta, qui a eu le mérite d’y croire jusqu’au bout. Iago Aspas profitait d’un marquage très lâche de la défense catalane pour ajuster le pauvre Ter Stegen (90e+6), et inscrire un incroyable doublé. Preuve, s’il en fallait une, que le travail qui attend Xavi est colossal.

Tout aussi fâcheux pour les Catalans, l’infirmerie qui ne désemplit pas. Le Barça s'est rendu en Galice sans huit joueurs, blessés ou malades (Dembélé, Piqué, Agüero, Pedri, Roberto, Dest, Braitwhaite et Neto), un régiment complet auquel on peut rajouter désormais le pauvre Ansu Fati, qui revenait tout juste d'une grave blessure au genou droit, ainsi que le défenseur central Eric Garcia, deux éléments qui figurent parmi les titulaires habituels.

L’attaquant prodige de 19 ans, buteur à la 5e minute, souffre d’une blessure à aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, a indiqué le club, ajoutant que des tests étaient en cours pour déterminer la gravité exacte de la blessure. Quant à Eric Garcia, il est touché au niveau du muscle soléaire de sa jambe droite, et était, comme son coéquipier, en attente d’examens complémentaires. septième avec 19 points au compteur, le Barça est encore loin du podium, qui pourrait se situer à huit points au terme de la 12e journée en cas de victoire du Real Madrid et du FC Séville ce week-end.