PSG: Messi répond sur une possible retraite après la Coupe du monde 2022

Dans une interview accordée à Sport, Lionel Messi a été invité à répondre sur l’idée de prendre sa retraite après la Coupe du monde 2022. Un scénario qu’il n’imagine pas encore se dessiner.

Lionel Messi s’est livré dans une interview au journal catalan Sport, ce lundi. Plutôt discret depuis son arrivée au PSG - hormis quelques interviews d’après-match en Argentine -, l’attaquant parle de son adaptation en France, des circonstances de son départ du Barça, de sa volonté d’y revenir un jour mais aussi de la retraite même s’il refuse de s’avancer sur la date de l’arrêt de sa carrière. Son départ brutal et inattendu du Barça l’été dernier le fait relativiser sur ce genre de prédiction.

"Après ce qui m'est arrivé, je vis au jour le jour"

Il ne se projette pas, par exemple, sur une possible retraite après la Coupe du monde au Qatar en 2022, où il sera alors âgé de 35 ans. "Non, pas vraiment, répond-il. Après ce qui m'est arrivé, je vis au jour le jour, année après année. Je ne sais pas ce qu’il va se passer pendant la Coupe du monde ou après la Coupe du monde. Je n'y pense pas. Tout ce qui doit arriver à ce moment-là arrivera."

Arrêter sa carrière juste après le Mondial ne serait pas possible dans les faits puisqu'il est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023 et dispose d'une option pour prolonger son bail d'une année supplémentaire. Mais ce genre de discussion lui semble bien lointaine aujourd'hui.

Après avoir remporté son premier titre avec la sélection l’été dernier en Copa America, le sextuple Ballon d’or aimerait décrocher le graal ultime avec l’Albiceleste: la Coupe du monde.

"Je suis très excité pour faire de grandes choses, s’enthousiasme La Pulga. Nous venons de gagner la Copa América après l'avoir visée si longtemps, avoir été si proches pendant si longtemps sans pouvoir la décrocher avec la sélection. Après ça, les espoirs sont grands pour ce qui est à venir. Nous sommes bons au jour le jour. Il nous manque encore quelque chose pour être l'un des grands candidats au titre. Nous ne le sommes pas parce qu'il y a de meilleures équipes. Nous sommes sur la bonne voie, la dynamique est bonne et l'ambiance est bonne. Gagner aide beaucoup et cela nous fera grandir encore plus."



Messi a déjà disputé une finale de Coupe du monde. C’était en 2014 face à l’Allemagne, lors d’un match perdu après prolongation (1-0). Il reste sur une élimination cinglante en 8es de finale du Mondial 2018 face à la France (4-3).