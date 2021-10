Real Madrid: Mendy de retour dans le groupe pour affronter le Shakhtar

Le latéral français Ferland Mendy est de retour dans le groupe du Real Madrid qui affronte le Shakhtar Donetsk lors de la 3e journée de Ligue des champions, mardi à 21h. Eden Hazard est toujours blessé.

Fin du calvaire pour Ferland Mendy. Après plus de cinq mois d'absence, le latéral gauche français est de retour dans le groupe du Real Madrid, qui affrontera le Shakhtar Donetsk mardi à 21h pour la 3e journée de Ligue des champions. Son dernier match sous le maillot blanc remonte au 5 mai, face à Chelsea, là aussi en Ligue des champions (défaite 2-0). Depuis, il a accumulé les blessures musculaires et inflammations, repoussant chaque fois son retour.

Hazard absent

Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, dont l'infirmerie se vide peu à peu. Carlo Ancelotti devra se déplacer en Ukraine sans Isco, qui a fait une rechute de son mal de dos, ni Luka Jovic, qui a reçu un coup à la cheville à l'entraînement aujourd'hui. Dani Carvajal, Gareth Bale et Dani Ceballos, blessés de longue date, sont toujours forfaits. Et un nouveau blessé s'est entre temps ajouté à la liste. Eden Hazard est lui aussi forfait. Le Belge ne s'est pas remis du claquage qu'il a subi en demi-finale de la Ligue des nations face à l'Equipe de France et était rentré plus tôt de sélection, manquant ainsi la petite finale face à l'Italie. Son objectif est d'être prêt pour le Clásico du 24 octobre au Camp Nou.

Autre bonne nouvelle, Marcelo revient lui aussi de blessure, lui qui n'a joué que deux minutes cette saison. David Alaba et Eder Militao, qui sont revenus blessés après leurs passages en sélection, seront aux aussi à Kiev. Mariano Diaz, qui a manqué les derniers matchs en raison d'une blessure, est également de retour. Antonio Blanco est également en déplacement.

Le groupe du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk : Courtois, Lunin et Luis López ; E. Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy et Miguel ; Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez, Camavinga et Blanco ; Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo et Mariano.