Barça: touché à la cuisse, De Jong s’ajoute à la longue liste des blessés

Souffrant d’une élongation à la cuisse droite, contractée lors de la défaite (2-1) au Real Madrid dimanche, Frenkie de Jong rejoint l’infirmerie du FC Barcelone, qui ne désemplit pas depuis le début de la saison.

À la défaite dans le Clasico vient s’ajouter une mauvaise nouvelle. Au lendemain de la défaite 2-1 contre le Real Madrid au Camp Nou, le FC Barcelone a annoncé lundi dans un communiqué que son milieu de terrain international néerlandais du FC Barcelone Frenkie de Jong souffrait d’une "élongation au biceps fémoral de la cuisse droite". S’il va être laissé au repos et rejoindre plusieurs joueurs catalans à l’infirmerie, la durée de son indisponibilité n’a pas été précisée.

De Jong devrait toutefois manquer le déplacement des Catalans sur le terrain du Rayo Vallecano mercredi (19h30), pour le compte de la 11e journée intercalée de Liga. L'international néerlandais (24 ans, 36 sélections) était titulaire contre le Real dimanche pour la 10e journée, mais a été remplacé par Sergi Roberto à la 77e minute. Cette saison, il a joué 11 matches avec le Barça, tous comme titulaire. Il a déjà été indisponible cet été avant le début de saison pour une blessure à un mollet.

Une rechute pour Pedri ?

Avec cette absence, l’ancien de l’Ajax Amsterdam rejoint plusieurs joueurs au sein de l’infirmerie barcelonaise, qui n'a jamais été vide depuis le début de l’année. Si Sergio Agüero a disputé, la semaine passée, ses premières minutes de la saison sous le maillot blaugrana, Ousmane Dembélé n’a lui toujours pas retrouvé les terrains. Blessé au genou, l’attaquant Martin Braithwaite ne devrait lui non plus pas fouler la pelouse jusqu’à la fin de l’année. Au cours du match, Ansu Fati, Gérard Piqué et Jordi Alba sont aussi apparus touchés, sans qu'on en sache plus sur leurs pépins.

Plus représentatif encore des physiques grinçants des Barcelonais en ce moment, la pépite Pedri pourrait bien voir sa convalescence se prolonger plus longtemps. Trainant une blessure au quadriceps gauche depuis la mi-septembre, alors qu’il avait passé un nombre record de minutes sur le terrain l’an passé, l’Espagnol pourrait avoir rechuté lors d’un entrainement. D’après le média catalan AS, il se serait senti mal après vingt minutes, au cours d’une séance matinale du dimanche. Il devrait passer une IRM ce lundi pour adapter à nouveau sa rééducation.