Barça: grande première pour Agüero, dans le groupe face à Valence

Blessé au mollet au moment de sa signature au FC Barcelone, Sergio Agüero est dans le groupe pour la première fois et pourrait faire ses débuts face à Valence ce dimanche en Liga (21h).

La première pour Kun Agüero avec le Barça ? L'attaquant argentin figure pour la première fois dans le groupe du FC Barcelone, qui affronte Valence ce dimanche soir à 21h. En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Agüero était arrivé libre cet été au Barça, avait signé pour deux saisons (jusqu'à la saison 2022-23) avec une clause de résiliation de 100 millions d'euros. Depuis 'Kun', toujours blessé au mollet droit, n'a joué aucun match officiel en Catalogne.

Blessé depuis le 8 août

Le 8 août dernier le FC Barcelone avait annoncé la blessure au tendon à l'intérieur du mollet de la jambe droite de son nouveau numéro 19, qui l'avait empêchée de participer au Trophée Gamper le même jour contre la Juventus (3-0). Les services médicaux avaient fixé son retour sur les terrains dix semaines plus tard. Un délai qui tombe précisément ce dimanche. Après avoir reçu l'autorisation médicale cette semaine, Sergio Agüero avait fait ses "débuts" mercredi dernier lors du match amical contre Cornellà (2-2), marquant l'un des buts du Barça.

Le retour de 'Kun' est un soulagement pour Ronald Koeman, qui avec l'international argentin récupère un buteur et un joueur expérimenté. La blessure de Martin Braithwaite avec jusqu'alors contraint le technicien néerlandais de titulariser Luuk de Jong, pour un rendement moindre. Dans un Barça très jeune, Sergio Agüero amenera son expérience à des jeunes comme Gavi ou Nico, propulsés en équipe première cette saison.

Ronald Araujo absent, Pedri aussi

En revanche Ronald Koeman devra composé avec l'absence de Ronald Araujo. Le défenseur central uruguayen est revenu blessé de la trêve internationale. Il vient s'ajouter à la liste des blessés côté catalan : Pedri, Martin Braithwaite et Ousmane Dembélé. Le jeune joueur du Barça B Alejandro Balde, qui est devenu cette le remplaçant de Jordi Alba au poste de latéral gauche, est lui de retour dans le groupe.

Le groupe du FC Barcelone face à Valence (dimanche, 21h) : Ter Stegen, Neto et Iñaki Peña ; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Mingueza, Umtiti, Eric et Balde ; Busquets, Riqui Puig, Coutinho, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Nico et Gavi ; Memphis, Ansu Fati, Demir, Luuk de Jong et Agüero.