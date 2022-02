Barça: un dirigeant démissionne après avoir durement critiqué Nadal

Le vice-président de la Fondation Barça, Alfons Godall, a annoncé avoir démissionné de son poste après s'en être pris violemment à Rafael Nadal, grand supporter du Real Madrid.

En Espagne, on ne touche pas à Rafael Nadal. Le vice-président de la Fondation Barça, Alfons Godall, a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi avoir démissionné de son poste après avoir critiqué le récent vainqueur de l'Open d'Australie.

"Le tweet où j'exprime mon opinion sur une célébrité et son profil peut porter atteinte à la Fondation Barça, de par les pressions exercées par certaines entreprises et certains médias", a-t-il commenté sur Twitter. Godall, qui se déclare indépendantiste catalan, a déclenché la polémique après avoir publié un tweet s'en prenant violemment à Nadal : "Rafael Noël (Nadal signifie Noël en catalan, NDLR) me répugne depuis le premier jour. Je le mets dans le même sac que la Roja (la sélection espagnole de football, ndlr), le Real Madrid, (Fernando) Alonso et tout ce qui représente l'Etat ennemi", avait écrit le dirigeant de la Fondation Barça, association caritative liée au club catalan, qui œuvre essentiellement pour l'inclusion via le sport.

Laporta a confirmé la démission de Godall

"Je ne veux ni coûter un centime au Barça, ni renoncer à ma liberté d'expression. Par conséquent, je renonce à ma charge. Merci !", a-t-il ajouté. Joan Laporta a confirmé sa démission ce jeudi lors de la conférence de presse de présentation de Pierre-Emerick Aubameyang. "Il a considéré que, comme il y a eu des plaintes de la part de patrons d'entreprises, d'investisseurs et de sponsors de la Fondation après un tweet qu'il a écrit, il ne voulait pas porter préjudice à la Fondation et il a donc décidé de renoncer volontairement à son poste", a indiqué le président du FC Barcelone, précisant qu'il "respecte sa décision".

D'après la presse catalane, une compagnie d'assurances espagnole, sponsor de Nadal et de la Fondation Barça, a communiqué à la Fondation peu avant la démission de Godell qu'il ne renouvellera pas son partenariat. Laporta a qualifié Nadal, récent vainqueur de l'Open d'Australie, de "grand personnage", et a rappelé que le Barça l'a félicité après sa 21e victoire en Grand Chelem. "C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas supporter du Barça, mais on le lui pardonne, parce qu'il nous régale avec son tennis", a plaisanté le président blaugrana au sujet de Nadal, grand fan du Real.