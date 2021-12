Barça: un ex-éducateur de la Masia accusé d’abus sexuels sur mineurs

Une soixantaine de témoins accusent un ancien éducateur du centre de formation du Barça d’avoir commis des abus sexuels et des faits de harcèlement sur des mineurs dont il avait la charge en tant que professeur de sport dans une école de la cité catalane.

Joan Laporta a du boulot pour redresser le Barça et rétablir l’ordre au sein de l’institution. Après la déroute de l’équipe première à Munich (3-0) et une élimination dès les poules de la Ligue des champions, le président du Barça va également devoir gérer un scandale interne au centre de formation. Selon les informations du journal local Ara, un éducateur historique de la Masia, Albert Benaiges, est accusé de faits d’abus et de harcèlement à l’encontre de pensionnaires de l’Escola Barcelona, une école de Barcelone où il a aussi officié en qualité de professeur d’éducation physique pendant près de 38 ans en parallèle de diverses fonctions au Barça.

Si l’intéressé a quitté le club catalan le 2 décembre dernier pour des raisons personnelles, son nom se retrouve au cœur de ce scandale présumé. Selon le quotidien, l’ancien coordinateur du football chez les jeunes du Barça est accusé d’abus et d’humiliations sur des mineurs pendant plus de 20 ans, aussi bien sur des garçons que sur des filles. Les faits présumés se seraient produits dans les années 80 et 90.

Une soixantaine de témoignages

Afin de corroborer ses accusations, le média catalan a pris contact avec une soixantaine de témoins dont les récits font froid dans le dos. Albert Benaiges y est ainsi accusé de différentes formes d’abus allant de la masturbation avec des enfants ou jeunes adolescents au visionnage de films pornographiques ou des attouchements et jeux à caractère sexuel.

Contacté par le journal Ara afin de livrer sa version des faits, Albert Benaiges l’ex-éducateur de la Masia nie de quelconque attouchements mais reconnait qu’il ne répéterait rien de ce qui s’est passé à cette époque-là.

Albert Benaiges sur le banc du club de Ciabo à Porto Rico en 2018 © AFP

"Maintenant je ne ferais rien de tout cela. Absolument rien, a ainsi estimé l’ex-éducateur. Je suis désolé d'avoir fait tout cela, oui, mais je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Je n'ai jamais blessé qui que ce soit et, si je l'ai fait, ce n'est pas intentionnellement."

Une victime présumée a choisi de porter plainte ce vendredi et d’autres plaignants potentiels pourraient en faire autant dans les prochains jours ou semaines à venir. Revenu aux affaires au sein du club culé après l’élection de Joan Laporta, Albert Benaiges fait partie des figures du club catalan et avait été contacté par plusieurs candidats avant les dernières élections présidentielles au sein du club. Par le passé, le technicien de 71 ans est notamment connu pour avoir été l’un des entraîjeurs d’Andres Iniesta chez les U18 du Barça.