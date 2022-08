Barça: Xavi est "dérangé" par la situation autour de Koundé

Si le FC Barcelone s'est imposé ce dimanche face à la Real Sociedad (4-1) lors de la deuxième journée de Liga, Jules Koundé ne figurait toujours pas dans le groupe pour des raisons administratives, découlant dans la situation financière du club. Une situation qui dérange Xavi.

C'est l'une des recrues phares du mercato estival du FC Barcelone. Pourtant, Jules Koundé n'est toujours pas enregistré au sein de l'effectif catalan auprès de LaLiga. En cause: les dirigeants doivent vendre pour être dans les clous du fair-play économique du championnat espagnol et ainsi inscrire l'international français. Une situation qui commence à poser problème pour Xavi.

En marge de la victoire de son équipe (4-1) face à la Real Sociedad ce dimanche, lors de la deuxième journée de Liga, Xavi a abordé la situation de Jules Koundé. "C'est la situation que l'on traverse. Chacun tente d'obtenir le meilleur pour son futur, cela ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est de ne pas pouvoir faire jouer Jules Koundé, a déclaré le technicien à propos de la situation sur le mercato. En plus, il s'entraîne bien, aujourd'hui s'il était inscrit, il aurait joué."

Plusieurs joueurs du FC Barcelone sont en instance de départ, dont Memphis Depay ou Pierre-Emerick Aubameyang. De quoi libérer en principe la masse salariale nécessaire pour permettre à Jules Koundé de régulariser sa situation, lui qui a coûté 50 millions au Barça, qui l'a acheté en provenance du FC Séville.

De Robert Lewandowski à Raphinha, les autres renforts de l'été sont bien inscrits auprès de LaLiga. L'attaquant polonais a même marqué ce dimanche, le jour de ses 34 ans. La direction assure en tout cas à Koundé que tout devrait être réglé ces prochains jours. Dimanche prochain, Xavi et ses joueurs retrouveront le Camp Nou, avec une rencontre face à Valladolid.