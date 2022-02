Mercato: "J’ai fait all-in", Aubameyang raconte son départ d’Arsenal pour le Barça

Pierre-Emerick Aubameyang a accordé des entretiens aux médias catalans ce lundi. L'occasion pour le buteur gabonais d'expliquer pourquoi il avait quitté Arsenal pour le Barça lors du dernier jour du mercato hivernal.

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a forcé son départ à Barcelone lors du mercato hivernal. Arraché par le club catalan aux Gunners durant la dernière heure du dernier jour du mois de janvier, le buteur gabonais revit sous les ordres de Xavi Hernandez et a déjà marqué son premier triplé avec sa nouvelle équipe ce dimanche en Liga contre Valence (4-1).

Après ces débuts réussis, l'ancien capitaone de l'équipe londonienne a lancé l'opération séduction avec une tournée des médias catalans. Une belle opportunité de raconter les coulisses de son arrivée en Espagne.

"J'avais tellement envie de venir à Barcelone"

En conflit avec Mikel Arteta du côté de Londres, Pierre-Emerick Aubameyang a trouvé un accord avec sa direction pour résilier ses 18 derniers mois de contrat avec Arsenal. En offiicialisant son départ avec un bon de sortie offciel à quelques minutes de la fin du mercato hivernal, le club anglais est passé à deux doigts de priver le joueur d'une arrivée au Barça. Heureusement pour lui et pour la formation blaugrana, le Gabonais avait pris les devants en décollant pour l'Espagne avant même l'officialisation de son départ des Gunners.

"J’ai appelé mon père, qui était à Sitges (une ville en Catalogne), et je lui ai dit que j’allais à Barcelone parce que je voulais signer pour le Barça, a expliqué l'attaquant de 32 ans lors d'un entretien accordé au journal Sport. J’ai dormi un peu, puis on m’a dit de passer un examen médical."

Si la direction d'Arsenal n'a pas forcément apprécié ce voyage vers la Catalogne alors que le joueur était toujours sous contrat, l'ancien de Saint-Etienne et Dortmund n'avait qu'une envie: signer au Barça. "J'avais tellement envie de venir à Barcelone, a encore assuré Pierre-Emerick Aubameyang. C’était une opportunité incroyable pour moi."

Aubameyang a refusé des offres en France et en Italie

Finalement autorisé à quitter Arsenal pour rejoindre le Barça, tout en négociant un joli chèque de départ, Pierre-Emerick Aubameyang a pris un risque en forçant la main des Gunners.

"J’ai tout donné, j’ai fait 'all-in' pour être au Barça", a lancé l’international gabonais aux 73 sélections. Si plusieurs clubs étaient intéressés par son profil, y compris en France et en Italie, il a opté pour la Catalogne.

Et l’ancienne stars des Gunners de confirmer: "Le Barça c’est le Barça et on ne peut pas lui dire non." En trois apparitions sous le maillot catalan, Pierre-Emerick Aubameyang semble déjà avoir convaincu au sein du club.

En manque d'un vrai numéro neuf de qualité depuis le départ de Luis Suarez et le passage éphémère de Sergio Agüero, la formation catalane espère bien avoir déniché la perle rare qui lui permettra de retrouver les sommets de la Liga.