Barça: Messi et les trois candidats ont voté pour l'élection présidentielle

L'élection présidentielle se tient ce dimanche pour connaître le nom du nouvel homme fort du Barça. Les trois candidats au poste, tout comme Lionel Messi, ont voté dans la matinée.

Les 110.000 socios du FC Barcelone sont attendus ce dimanche aux urnes pour désigner le nouveau président du club catalan. Les supporters doivent choisir entre les trois candidats en lice: Joan Laporta, Toni Freixa et Victor Font. L'un d'eux succédera à Josep Bartomeu, président démissionnaire.

Les trois candidats se sont déplacés ce dimanche matin pour voter dans les locaux du Camp Nou. Les bureaux de votes ont ouvert ce dimanche à 9 heures et se refermeront à 21 heures.

La participation à plus de 5% à 11h

Ancien président du club entre 2003 et 2010, Joan Laporta brigue un nouveau mandat et apparaît comme le grand favori de cette élection. En cas de victoire, celui qui a déjà conquis 12 titres avec le club blaugrana aura plusieurs défis à relever. Dont celui de redresser les finances d'un club, en grande difficulté sur le plan économique et d'autant plus avec la pandémie actuelle que traverse le monde du sport.

Capitaine du Barça, Lionel Messi s'est aussi rendu au Camp Nou, en famille, pour voter. En fin de contrat en juin prochain avec son club de toujours, l'attaquant argentin est forcément au coeur des débats. Le sujet d'une éventuelle prolongation pour le numéro 10 du Barça divise entre les trois candidats. Toni Freixa a laissé entrevoir une ligne différente de ses concurrents, qui veulent prolonger la "Pulga". D'autres joueurs, comme Riqui Puig ou Sergi Roberto, ont aussi voté.

Pour rappel, ces élections se tiennent dans un climat de "Barçagate", autour notamment de l'ancien président Josep Bartomeu. Celui-ci est suspecté de corruption, d'administration déloyale et de blanchiment d'argent au cours de ses mandats entre 2014 et 2020. Depuis la démission en octobre dernier de Bartomeu, Carles Tusquets occupe le poste de président par intérim. A 11 heures, la participation était estimée à 5,3%, soit un chiffre relativement dans les normes par rapport aux dernières élections. Le nom du nouveau président devrait être connu un peu avant minuit.