PSG-Barça: Pochettino regrette "la panique terrible" en France avant un gros match

Mauricio Pochettino a souhaité faire preuve de sérénité samedi après la victoire du PSG à Brest (0-3) en 16eme de finale de Coupe de France. L’entraîneur argentin assure que son équipe sera prête pour le huitième de finale retour de Ligue des champions, mercredi prochain, contre Barcelone (en direct sur RMC Sport).

Jusqu’ici tout va bien pour Mauricio Pochettino. Le PSG a signé une victoire convaincante à Brest (0-3) ce samedi lors des seizièmes de finale de la Coupe de France. Une dernière sortie idéale avant la réception de Barcelone mercredi soir lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions (dès 21h en direct sur RMC Sport 1).

"Je suis content du rendement de l'équipe, s’est félicité l’entraîneur du club francilien. La victoire nous qualifie au tour suivant, c'était l'objectif. Petit à petit, on intègre plus de joueurs, le groupe devient plus fort, et cela élève la compétitivité."

Pochettino: "Je n'ai pas ce conditionnement parce que je ne suis là que depuis deux mois "

Toujours qualifié en Coupe et à la lutte pour le titre en Ligue 1, le PSG reste en course sur tous les tableaux. Mais l’objectif premier de l’équipe demeure cette qualification pour les quarts de finale de C1 face au Barça après la victoire et la démonstration de ses joueurs au match aller (1-4). Mauricio Pochettino a fait preuve d’une belle sérénité à quatre jours de la réception des Catalans au Parc des Princes malgré les dernières incertitudes sur concernant les blessés.

"Depuis deux mois que je suis en France, je vois qu'il y a une panique terrible par rapport aux blessures, à la préparation, à tout ce qui précède un match comme celui qu'on va jouer contre le Barça, a encore estimé l’ancien coach de Southampton et Tottenham. Je n'ai pas ce conditionnement parce que je ne suis là que depuis deux mois. Il y a différentes approches, ce n'est pas pareil de jouer en Coupe de France, en Ligue 1 ou en Ligue des champions. L'équipe sera prête pour rivaliser. On va chercher à trouver la meilleure stratégie possible et le meilleur plan de jeu pour passer au tour suivant."

>> PSG-Barça, c’est le mercredi 10 mars à 21h et en direct sur RMC Sport 1

Kehrer sorti "par précaution"

Pas vraiment inquiet pour le onze qu’il alignera face au Barça, Mauricio Pochettino a enregistré le retour d’Angel Di Maria face aux Brestois alors que Neymar semble bien parti pour figurer dans le groupe contre l’équipe blaugrana. Une dernière incertitude subsiste au poste de latéral droit en raison des pépins physiques d’Alessandro Florenzi et la sortie de Thilo Kehrer dès la mi-temps ce samedi. L’Allemand a ressenti une gêne musculaire mais a quitté le terrain "par précaution".

Rien en tout cas qui pourrait briser la tranquillité affichée par Mauricio Pochettino. A Paris, on refuse de céder à la panique avant le rendez-vous tant attendu face à Lionel Messi, Antoine Griezmann et compagnie.