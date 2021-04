Ligue 1: à quoi ressemblerait le classement si on annulait les résultats contre Bordeaux

Placé sous protection du tribunal de commerce, Bordeaux n’est pas encore certain d’aller au bout de la Ligue 1. Dans le pire des scenarii, tous les résultats des matchs face aux Girondins pourraient être annulés et le classement du championnat serait alors bouleversé.

L’annonce du retrait de King Street a déclenché la colère de nombreux supporters de Bordeaux ce jeudi. A l’image de certains illustres anciens du club comme Christophe Dugarry et Alain Giresse, la gestion du club bordelais a engendré une situation catastrophique et met en péril l’avenir de l’équipe en Ligue 1.

Placés sous la protection du tribunal de commerce, les Girondins espèrent trouver un repreneur au plus vite. En l’absence de nouveau propriétaire et dans le cas le plus extrême, Bordeaux pourrait être rétrogradé et la LFP annulerait les résultats de tous les matchs de L1 impliquant le club au scapulaire. Le classement du championnat connaîtrait alors de nombreux changements.

Le PSG leader, Lyon sur le podium

La course au titre serait nécessairement impactée par un forfait des Girondins et annulation de leurs résultats cette saison. Avec une victoire et surtout un nul (2-2) concédé en novembre dernier au Parc des Princes, le PSG perdrait quatre points et aurait alors un total de 65 points. Suffisant pour passer de Lille qui a signé deux victoires contre Bordeaux (2-1 et 3-0). Le LOSC de Christophe Galtier aurait un manque à gagner de six unités en cas de défection bordelaise et se retrouverait deuxième avec 64 points.

Avec un nul au Matmut Atlantique mi-septembre (0-0) et une victoire au Groupama Stadium (2-1) fin janvier, l’OL laisserait échapper quatre unités en cas d’annulation des résultats face à Bordeaux. Mais l’équipe entraînée par Rudi Garcia gagnerait une place au classement du championnat et doublerait Monaco. La faute au deux victoires (4-0, et 3-0) décrochées par le club de la Principauté qui serait le grand perdant de la crise girondine en haut du classement de la L1. Mais avec trois points d’écart entre les quatre premiers du classement, le suspense serait toujours aussi intense.

Le nouveau top 4: 1. Paris avec 65 points. 2. Lille avec 64 points. 3.Lyon avec 63 points. 4. Monaco avec 62 points.

Rennes relancé pour l’Europe, la chute de Montpellier

La lutte pour des billets en Ligue Europa et Conference League serait également grandement modifiée par un retrait des Girondins. Avec un seul match joué contre Bordeaux (comme Lorient, Nantes, Lens et Reims), le Stade Rennais s’en tirerait plutôt bien après sa défaite à domicile en début de saison (0-1). Les Bretons de Bruno Genesio conserveraient leur total de points actuel et gagneraient alors deux places au classement pour intégrer le top 5.

Victorieux de l’équipe entraînée par Jean-Louis Gasset à Bollaert en septembre (2-1), Lens perdrait trois points et une place pour se retrouver sixième. L’OM de Jorge Sampaoli suivrait avec un total de 50 points et quatre points laissés en route. Provisoirement huitième après 33 journées, Montpellier perdrait le bonus de ses deux victoires contre la formation girondine et glisserait d’une place classement de la Ligue 1.

Nîmes se maintiendrait, Nantes en barrages

C’est finalement en bas du classement que les choses n’évolueraient pas tant que cela en cas d’annulation des résultats des matchs contre Bordeaux. Si les Girondins seraient derniers et logiquement rétrogradés en Ligue 2 (voire pire), Dijon les accompagnerait à l’échelon inférieur.

Avec deux défaites cette saison, les Bourguignons ne perdraient pas de points mais resteraient trop loin pour se sauver. Au contraire de Nîmes, qui profiterait d’une défection girondine pour sortir de la zone rouge malgré la perte des trois points liés à sa victoire lors de la 26e journée (2-0). Enfin, provisoirement 19e de L1, Nantes gagnerait de fait une place et jouerait sa place dans l’élite contre un club de L2.

Le classement de la L1 sans Bordeaux

1.Paris (-4pts) 65 points

2.Lille (-6pts) 64 points

3.OL (-4pts) 63 points

4.Monaco (-6pts) 62 points

5.Rennes 51 points

6.Lens (-3pts) 50 points

7.OM (-4pts) 48 points

8.Nice (-1pt) 42 points

9.Montpellier (-6pts) 41 points (différence -5)

10.Angers 41 points (différence -13)

11.Metz (-4pts) 39 points

12.Reims (-3pts) 38 points

13.Strasbourg (-3pts) 34 points (différence -8)

14.Brest (-3pts) 34 points (différence -11)

15.Saint-Etienne (-6pts) 33 points

16.Lorient 32 points

17.Nîmes (-3pts) 28 points

18.Nantes (-1pt) 27 points

19.Dijon 18 points

20.Bordeaux dernier zéro point