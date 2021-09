Atlético de Madrid: Simeone comprend "l’exigence" des supporters avec Griezmann

De retour à l'Atletico de Madrid après deux années passées au FC Barcelone, Antoine Griezmann a été accueilli par son entraîneur, Diego Simeone. En conférence de presse, l'Argentin a assuré qu’il comprenait l’exigence des supporters avec le Français, dont le départ avait agacé il y a deux ans.

"Je voulais absolument revenir, car je crois que c'est le meilleur endroit pour moi pour que je sois heureux." Lors de sa présentation à l'Atletico de Madrid, Antoine Griezmann a exprimé sa joie de revenir dans son ancien club, au sein duquel il a passé cinq années, entre 2014 et 2019. Il a même déclaré que ce nouveau transfert était la "plus belle chose qui [lui] soit arrivée ces dernières années." Un sentiment que son entraîneur, Diego Simeone, a ressenti chez le Français. "J'ai vu Griezmann désireux de revenir à l'Atletico et très enthousiaste pour son retour dans l'équipe", a confié El Cholo ce samedi en conférence de presse.

Le Français a quitté le FC Barcelone cet été après deux années compliquées en Catalogne, où il n'a jamais réellement su s'imposer. Sur le début de la saison avec le Barça, il a notamment été décrié par les supporters barcelonais pour ses performances bien en deçà de ses capacités. En trois matchs de championnat joués, il n'a marqué aucun but, ni délivré aucune passe décisive. Récupéré par l'Atletico cet été sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Griezmann devra capitaliser sur sa bonne performance contre la Finlande avec les Bleus, s'il ne veut pas récolter les mêmes critiques de la part des supporters madrilènes.

"J'imagine que les gens seront exigeants avec Griezmann comme ils le sont avec nous au quotidien, a d'ailleurs déclaré Diego Simeone. Le supporter de l'Atletico est très exigeant et c'est normal qu'il soit exigeant avec lui, comme avec tout le monde."

Griezmann fera face à la concurrence

L'entraîneur des Colchoneros a aussi évoqué le sujet de la concurrence au sein de son attaque. Une chose est sûre, le technicien argentin a l'embarras du choix dans le secteur offensif : en plus de Luis Suarez, Angel Correa, Joao Felix et Yannick Carrasco, il peut désormais compter sur Antoine Griezmann et Matheus Cunha, arrivés cet été. Le départ de Saúl Ñíguez, bien qu'il était un joueur important de l'effectif, ne posera donc pas de problèmes à Diego Simeone.

Mais, pour le coach de l'Atletico, peu importe le statut de ses joueurs : "Les noms ne font pas l'équipe, ce sont les hommes qui la font. Nous aurons cet engagement que nous avons envers le club, toujours à la recherche du meilleur." Concernant son système de jeu, il a ajouté : "Nous pouvons jouer à trois ou à quatre derrière. Avec les caractéristiques des joueurs que nous avons, la concurrence interne s'est développée et cela nous amène à mieux jouer. Ce seront les supporters qui en profiteront si les choses se passent bien".