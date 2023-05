Insultes racistes contre Vinicius: 4 personnes arrêtées pour avoir pendu un mannequin à l'effigie du Brésilien

La police espagnole annonce ce mardi matin avoir arrêté 4 personnes accusées d'avoir pendu une poupée portant un maillot de Vinicius sur un pont près du centre d'entraînement du Real Madrid, avant le derby contre l'Atlético de Madrid en Coupe du roi.

La police nationale espagnole a annoncé ce mardi l'arrestation à Madrid de quatre personnes qui auraient accroché une poupée portant le maillot de Vinicius sur un pont près du centre d'entraînement du Real Madrid début janvier.

Des ultras de l'Atlético à l'origine selon les médias espagnols

A l'approche du derby en Coupe du roi entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, des supporters de l'Atlético avaient accroché une banderole où il était inscrit "Madrid odio al Real", soit "Madrid déteste le Real" en français et un mannequin suspendu par le cou (simulant un pendu) avec un maillot du Real Madrid et le nom Vinicius sur le dos.

Une poupée avec le maillot de Vinicius pendu à un pont près du centre d'entraînement du Real Madrid avant le derby contre l'Atlético de Madrid © Police



Selon le journal madrilène Marca, il s'agirait de quatre membres du Frente Atlético, groupe ultra de l'Atlético de Madrid, dont un seul a un casier judiciaire pour des blessures. De son côté El Confidencial assure que trois empreintes digitales ont été relevées sur le mannequin du match et que parmi les personnes identifiées figureraient plusieurs individus condamnés pour avoir participé à la bagarre qui a conduit au meurtre de Jimmy, le supporter du Deportivo de la Coruña décédé après avoir été jeté dans le fleuve Manzanares en 2014.

Des évènements condamnés par les deux clubs

En janvier dernier, les deux clubs, la Liga et la fédération espagnole avaient publié des déclarations condamnant les événements. Titulaire quelques heures plus tard, Vinicius avait lui répondu sur le terrain en délivrant une passe décisive et en inscrivant le dernier but de son équipe, finalement qualifiée pour les demi-finales de Coupe du roi après une victoire 3-1 après prolongations.

L'attaquant du Real Madrid avait aussi réagi sur les réseaux sociaux en référence cette attaque ignoble le visant. "Vini aime Madrid, a-t-il écrit sur Instagram. Il n’y a qu’un seul Madrid." Il a ajouté d’autres messages similaires sur Twitter: "Il n’y a qu’un seul Madrid, tout le monde le sait. Vini aime Madrid."