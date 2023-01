Atlético-Real: une poupée de Vinicius pendue à un pont avant le derby de Madrid

Un groupe de supporters de l’Atlético de Madrid a déployé une banderole anti-Real et pendu une poupée à l’effigie de Vinicius Jr à la veille du choc entre les deux équipes, ce jeudi (21h) en quart finale de la Coupe du Roi.

Des supporters de l’Atlético de Madrid ont allègrement franchi la ligne rouge quelques heures avant le choc entre leur équipe et le Real, ce jeudi (21h) en quart de finale de la Coupe du Roi. Ils ont déployé une banderole haineuse à proximité du centre d’entraînement du Real mercredi soir: "Madrid déteste le Real." Ils ont surtout lancé un message odieux en direction de Vinicius Jr, ailier du Real, en pendant depuis le pont une poupée portant le maillot de l’international brésilien.

La signature d'un groupe ultras de l'Atlético

La devise "Madrid déteste le Real" est celle du groupe d’ultras de l’Atlético, le "Frente Atlético". Plusieurs autres messages ont fleuri dans les rues de la capitale espagnole à l’approche de cette affiche qui intervient dans un climat détendu. Le 18 septembre dernier, des supporters de l’Atlético avaient lancé des chants racistes contre Vinicius avant le match de championnat entre les deux équipes (1-2).

Avant la rencontre, Koke, milieu de terrain des Colchoneros, avait mis en garde l’ailier en l’invitant à ne pas célébrer un but en dansant. "Il y aura des problèmes s’il célèbre comme ça au Wanda, c’est certain et c’est normal", avait-il lancé. Cela n’avait pas empêché la star du Real de danser sur l’ouverture du score, sous les insultes du Wanda Metropolitano.

Mercredi, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real, a indiqué qu’il prenait soin de protéger son joueur, particulièrement ciblé sur le terrain mais aussi en dehors avec ces attaques répétées. "Il faut le protéger sur l'aspect physique et mental, a-t-il confié. Il a un physique spectaculaire et un aspect mental très important. Nous devons le soutenir car nous avons besoin de lui et du football aussi mais je le vois très motivé et concentré, et il ne s'en plaint pas."

L’Atlético n’a pas réagi à la provocation nauséabonde de ses supporters. Vinicius, lui, a toujours assuré qu’il continuerait ses danses tout en dénonçant régulièrement les attaques racistes qu’il subit. "‘Tant que la couleur de peau est plus importante que la lumière des yeux, il y aura la guerre’. J'ai cette phrase tatouée sur mon corps. J'ai cette pensée en permanence dans ma tête. Voilà l'attitude et la philosophie que j'essaie de mettre en pratique dans ma vie. On dit que le bonheur dérange. Le bonheur d'un Brésilien noir victorieux en Europe dérange beaucoup plus. Mais mon envie de gagner, mon sourire et l'éclat de mes yeux sont bien plus grands que ça. Vous ne pouvez même pas imaginer", avait-il écrit sur Instagram en décembre dernier.