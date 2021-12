Liga: Benzema reçoit le trophée AS du meilleur joueur de l'année

Formidable buteur et véritable patron du Real Madrid, à bientôt 34 ans, Karim Benzema s’est vu décerner mardi en Espagne le trophée de meilleur footballeur de l’année, décerné par le quotidien madrilène AS.

Semaines après semaines, il prouve sur les terrains qu’il est au climax de sa carrière. Qu’à 33 ans, il est plus que jamais un formidable buteur, capable de porter sur ses épaules le Real Madrid depuis le départ de tauliers comme Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos.

Récompensé pour sa formidable année 2021, Karim Benzema a reçu mardi le trophée du meilleur joueur de football de l’année à l’occasion d’une cérémonie organisée par le journal madrilène AS, qui célèbre annuellement les meilleurs sportifs, espagnols ou internationaux. Présents lors de la remise du trophée, ses deux derniers entraîneurs Zinédine Zidane et Carlo Ancelotti ont dit de lui qu’il était un "joueur total", et qu’il est "comme le vin, il s’améliore avec l’âge".

Actuel meilleur buteur de Liga

Benzema, qui fêtera ses 34 ans dimanche, a inscrit 36 buts en 2021 toutes compétitions confondues, soit son plus haut total sur une année civile en carrière en club. Cette saison, l’attaquant français en est déjà à 13 réalisations en 16 rencontres de Liga, ce qui fait de lui le meilleur buteur du Championnat. Un bilan auquel on peut ajouter ses 5 buts en autant de matches de Ligue des champions.

"C’est une saison spectaculaire et magnifique. Je suis très heureux. Je viens pour profiter de la journée, puis pour penser à Paris", a-t-il assuré au moment de recevoir son prix, faisant référence aux huitièmes de finale de C1 entre le PSG et le Real Madrid, les 15 février et 9 mars prochains.