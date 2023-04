Liga: Elche dépose une réclamation contre le Barça à cause de Gavi

Elche a déposé un recours contre le FC Barcelone auprès de la Fédération espagnole de football trois jours après sa lourde défaite en championnat (0-4). L'actuel dernier de Liga s'est plaint de la présence de Gavi sur le terrain malgré l'annulation de sa licence par la Ligue espagnole.

Il fallait s'y attendre. Perdu pour perdu, le club de Elche pourrait bouleverser la fin de saison en Liga. Dernier du classement avec 14 points de retard sur le premier non-relégable, le club espagnol a déposé une réclamation contre le Barça.

Trois jours après une lourde défaite à domicile face aux Catalans (0-4), Elche s'est plaint de la présence de Gavi sur la pelouse. Selon le club plaignant, le milieu espagnol de 18 ans n'aurait pas dû avoir le droit de jouer suite à l'annulation de sa licence comme l'ont relayé les médias de l'autres côté des Pyrénées. La lanterne rouge du championnat a motivé son recours via l'article 141 de la Fédération espagnole de football (RFEF) interdisant à un joueur de rejouer pendant la saison avec une licence annulée.

>> Toutes les infos avant le Clasico Barça-Real

Un problème administratif et financier à l'origine de l'imbroglio Gavi

Considéré comme un membre de l'équipe de jeunes du Barça au début de la saison, Gavi a vu son statut changer après sa prolongation via un nouveau bail. Mais, en raison de ses problèmes financiers, le Barça n'a finalement pas été autorisé à valider son nouveau contrat auprès de la Liga. Si dans un premier temps l'instance présidée par Javier Tebas avait autorisé le milieu à jouer avec l'équipe blaugrana pour toute la saison tout en restant lié officiellement à l'équipe de jeunes, la donne a évolué avec sa prolongation.

Avec ce contrat, la Liga ne considère plus Gavi comme un membre de la réserve mais bien comme un professionnel. Dès lors, le Barça doit l'intégrer à sa masse salariale et ne peut finalement pas l'inscrire en championat à cause du plafond budgétaire fixé par la Ligue espagnole.

>> Le meilleur de la Liga est accessible via l'offre RMC Sport-beIN Sports

Si une première décision de justice a permis au Barça de faire jouer Gavi, la Liga a interjeté appel de ce verdict initial. En attendant un jugement définitif Gavi est donc aligné par Xavi en première division. Mais avec le recours déposé par Elche, la décision du Comité des compétitions de la RFEF pourrait bien farie jurisprudence.

Jusque-là la Fédération avait plutôt donné raison au Barça dans son conflit avec la Liga, un changement pourrait bien être lourd de conséquences pour le club catalan. Leader du championnat avec 12 longueurs d'avance, le FC Barcelone file vers le titre grâce à ses performances sportives. Mais il ne faudrait pas que les récents déboires extra-sportifs, l'affaire Negreira et le dossier Gavi, viennent tout gâcher dans les prochaines semaines.