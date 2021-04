Liga: inarrêtable, Benzema peut-il devenir le premier français "Pichichi"?

Engagé dans une saison complètement folle d’un point de vue statistique, Karim Benzema talonne Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de Liga. Avec 21 réalisations, l'attaquant de 33 ans peut largement prétendre à ce titre honorifique et entrer un peu plus dans l'histoire du foot français.

D’un point de vue collectif, le duel entre Karim Benzema, Lionel Messi ou encore Luis Suarez s’est traduit cette saison en une lutte acharnée en tête de la Liga. Le Real Madrid (1er), l’Atlético (2e, avec un match en moins) et le FC Barcelone (4e, deux matches en moins) se tiennent en cinq points seulement, et le championnat espagnol, à l’image de la Ligue 1, est plus disputé que jamais.

D’un point de vue individuel aussi, la bataille des buteurs fait rage dans les hautes sphères espagnoles, un classement encore dominé par Messi, toujours aussi régulier avec un Barça pourtant loin d’être le plus dominant de l’histoire. Mais Karim Benzema, auteur d’une saison retentissante et d’un nouveau doublé mercredi lors de la victoire madrilène sur la pelouse de Cadix (0-3, 31e journée), est en course pour lui voler le titre de "Pichichi", trusté depuis quatre saisons par la "Pulga".

Benzema tient la cadence de Messi

A 33 ans, Benzema est dans la forme de sa vie. Le Français est resplendissant cette année, et porte à bout de bras le Real Madrid, comme souvent depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Jeudi à Cadix, l’attaquant a ajouté trois nouveaux faits d’armes à sa collection: il a désormais inscrit au moins un but contre les 35 équipes qu’il a affrontées en Liga, est devenu le meilleur passeur du club dans l’histoire de la Liga devant CR7 (88 assists), et le troisième joueur (avec les deux Ronaldo) à marquer plus de 20 réalisations en Liga lors de trois saisons consécutives au XXIe siècle.

Avec 21 buts à son actif en championnat (en 28 rencontres), Benzema est dans les temps pour finir meilleur buteur de Liga cette saison, un exploit encore jamais réalisé par un Français dans l’histoire de la compétition. Seul Lionel Messi le devance (23, en 28 rencontres également), mais l’ancien lyonnais tient la cadence. Comme l’Argentin de 33 ans, il a inscrit 11 buts lors de ses 10 derniers matches, dont un lors du Clasico (2-1) le 10 avril dernier. L’exploit est en marche, et Benzema pourrait bien arracher un titre honorifique qui validerait, un peu plus encore, la trace qu’il aura laissée par-delà les Pyrénées.