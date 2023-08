Liga: l'Atlético pulvérise le Rayo et signe la plus large victoire de son histoire à l'extérieur, avec un Griezmann buteur

L'Atlético de Madrid s'est facilement imposé sur la pelouse du Rayo Vallecano (7-0) ce lundi en clôture de la troisième journée de Liga. Antoine Griezmann a ouvert le score lors cette victoire historique des Colchoneros en déplacement.

Malgré quelques rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain ou en Arabie saoudite lors du mercato estival, Antoine Griezmann reste bel et bien un joueur de l'Atlético de Madrid. Ce lundi en clôture de la troisième journée de Liga, le Français de 32 ans s'est encore illustré lors du très large succès des Colchoneros dans le derby madrilène face au Rayo Vallecano (7-0).

Sur un centre de l'Argentin Rodrigo de Paul, "Grizi" a inscrit son premier but de la saison en championnat. Parti à la limite du hors-jeu, l'attaquant tricolore a conclu d'une belle demi-volée après seulement deux minutes de jeu. Idéal pour la confiance à quelques jours de retrouver l'équipe de France pour les éliminatoires de l'Euro. Idéal, surtout, pour lancer le festival de l'équipe entraînée par Diego Simeone.

>> Le meilleur de la Liga est accessible via l'offre RMC Sport-beIN Sports

Un succès historique pour l'Atlético

Après Antoine Griezmann, Memphis Depay y est aussi allé de son but personnel avant que Nahuel Molina ne tue tout suspense à quelques minutes de la mi-temps. En seconde période, les joueurs de l'Atlético de Madrid n'ont pas levé le pied et ont encore mis en difficulté une défense du Rayo en perdition malgré les entrées de Pathé Ciss et Randy Nteka à la pause.

Entré à la place d'un Memphis Depay blessé, Alvaro Morata s'est offert un doublé alors que l'Argentin Angel Correa et l'Espagnol Marcos Llorente sont également parvenus à faire trembler les filets adverses dans le dernier quart d'heure afin de corser encore un peu l'addition.

C'est simple, avec une victoire par sept buts d'écart, l'Atlético de Madrid a signé la meilleure performance de son histoire à l'extérieur lors d'un match de Liga. Cet ample succès constitue aussi la deuxième fois où les Colchoneros inscrivent sept buts en match officiel au XXIe siècle. Une première depuis 2013 et un carton à domicile (7-0) contre Getafe, un autre club de la banlieue de Madrid. Avec deux victoires et un nul en trois matchs, l'Atlético est deuxième du classement de la Liga avant la réception de Séville dimanche prochain.