Barça: pour Bartomeu, le départ de Messi au PSG est une erreur

Josep Bartomeu, ancien président du Barça, critique la gestion du cas Lionel Messi par les nouveaux dirigeants qui n’ont pas su retenir la star argentine, partie libre du club pour rejoindre le PSG l’été dernier.

Les coups pleuvent entre l’ancienne et la nouvelle direction du FC Barcelone depuis plusieurs mois. Accusé d’avoir laissé le club dans un état financier catastrophique, Josep Bartomeu réplique, ce vendredi dans une interview au Mundo Deportivo. Il attaque à son tour les dirigeants en place en leur reprochant notamment de ne pas avoir retenu Lionel Messi, en fin de contrat et désormais joueur du PSG.

"C'était essentiel qu'il soit avec nous"

Etait-ce une erreur de laisser partir Messi?, l’interroge le journal. "Vous posez la question à quelqu’un qui a lutté pour qu’il ne parte pas en 2020", rappelle-t-il. "J'ai toujours pensé qu'il était essentiel qu'il soit avec nous non seulement parce qu'il est le meilleur au monde mais aussi en raison de sa contribution économique et institutionnelle, poursuit l’ancien président, poussé à la démission en octobre 2020. C'est une erreur de laisser Messi partir. Il représente bien plus qu'un footballeur qui enchante."

>> Suivez les infos mercato EN DIRECT

A l’été 2020, Messi, en conflit avec Bartomeu, avait demandé à quitter le club en envoyant un burofax au club. Mais le président s’était opposé à son départ. "Il voulait quitter le club, on en a parlé et j'ai dit non, rappelle-t-il. J'ai toujours pensé que Messi était très important pour notre club, le Barça aussi l'est pour lui et que ce serait un sérieux problème s'il partait, comme je pense que c'est le cas maintenant. Je lui ai dit que s'il voulait aller comme Xavi et Iniesta, au Qatar, en Chine ou aux États-Unis, quelque chose que nous avons compris, nous pouvions en parler et nous lui ferions un hommage et un adieu. Mais Messi n'avait pas encore d'équipe et il voulait être libre. Nous lui avons dit: ‘Nous voulons que le Barça soit ton dernier club en Europe. Si tu souhaites partir sur un autre continent plus tard, pas de problème. Mais on veut que tu continues et c'était un peu l'histoire de l'été 2020'. On lui disait qu'on voulait qu'il continue et lui, qu'il voulait partir. Mais sans savoir où. Je lui ai toujours demandé où il voulait aller."

L'absence de projet? 2019, c'était "l'année d'un triplé"

Il balaie aussi d’un revers de main l’argument de l’Argentin selon lequel le projet sportif du Barça avait disparu. "En 2019, nous avons remporté la Liga, souligne-t-il. Nous devions passer face à Liverpool et nous aurions sûrement remporté la Ligue des champions. C'était l'année d'un autre triplé. Nous avons simplement perdu un match dans lequel nous n’aurions dû donner aucune option à Liverpool (après une victoire 3-0 à l’aller, le Barça s’était incliné 4-0 au retour), puis la finale de la Coupe du Roi dans d’autres circonstances avec un forfait important comme celui de Luis Suárez. Et s'il n'y a pas de but, dans le football ça coûte cher."