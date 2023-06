Liga: le calendrier de la saison 2023-2024 est tombé, on connaît les dates du Clasico

La révélation du calendrier 2023-2024 de la saison de Liga a eu lieu ce jeudi avec, notamment, la divulgation des dates du Clasico entre le Real Madrid et le Barça, champion d'Espagne en titre.

A noter dans son agenda: les week-ends du 29 octobre et du 21 avril, c'est Clasico. La Liga a dévoilé ce jeudi son calendrier pour la saison 2023-2024. Avec les très attendues dates du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Le match aller aura lieu le week-end du 29 octobre en Catalogne (11e journée), le retour est programmé le week-end du 21 avril à Bernabeu (32e journée).

Le Real débutera à Bilbao, le Barça contre Getafe

Le champion d'Espagne débutera sa saison à Getafe, le week-end des 12 et 13 août. Les partenaires de Robert Lewandowski tenteront de bien négocier le premier match de la défense de leur titre.

Si le duel entre Villarreal et le Betis promet un joli spectacle, il faudra s'attendre à une belle bataille inaugurale pour le Real Madrid. Lors de la première journée de championnat, le club merengue se déplacera à San Mamés pour s'y frotter à l'Athletic Bilbao.

Parmi les autres dates notables, la Liga a communiqué les dates des derbies andalous entre le FC Séville et le Betis (le 12 novembre et le 28 avril) ainsi que celles des duels 100% basques entre la Real Sociedad et Bilbao (le 1er octobre et le 13 janvier).

Les deux chocs des rivaux madrilènes, entre le Real et l'Atlético, seront disputés le 24 septembre au Wanda Metropolitano et le 4 février à Santiago Bernabeu.