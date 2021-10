PSG: Suarez assure que Messi voulait terminer sa carrière au Barça

Dans un entretien donné à Sport, Luis Suarez raconte comment Lionel Messi a vécu cet été son départ du FC Barcelone pour le PSG. A en croire l'attaquant de l'Atlético, l'Argentin avait en tête de finir sa carrière en Catalogne.

Il était à ses côtés au moment où tout s’est décidé. Dans un entretien donné ce vendredi au quotidien catalan Sport, Luis Suarez raconte comment il a vécu l’arrivée de Lionel Messi cet été au PSG. Très proche de l’Argentin, avec qui il a évolué au FC Barcelone entre 2014 et 2020, l’Uruguayen ne s’attendait pas du tout à le voir quitter l’Espagne.

"En tant qu'ami, je devais agir, le soutenir. Leo était heureux, j'ai partagé des vacances avec lui et il était ravi. Il m'a dit 'Je vais terminer ma carrière à Barcelone, c'est ce que j'ai toujours voulu, c’est le club qui m'a tout donné et les enfants sont contents'. En une heure, tout a changé. Pour moi, ça a été un coup dur par rapport à ce que cela signifiait pour Leo. Je suis allé le rejoindre quand j'ai vu qu’il souffrait. Il aime le club, il doit beaucoup à Barcelone", détaille Suarez, convaincu que Messi a été "gêné" de partir sans vraiment connaître les raisons de son départ.

"Je sais que certaines choses l'ont dérangé"

C’est au cours d’une conférence de presse très émouvante, en larmes, que le sextuple Ballon d’or avait officiellement fait ses adieux le 8 août dernier au Barça, qui s’était retrouvé dans l’impossibilité de le prolonger en raison de l’état de ses finances. "Il a dit au revoir comme un seigneur. C’est le meilleur joueur de l'histoire du club. (…) Je sais que certaines choses l'ont dérangé mais il est parti comme un homme et comme quelqu'un de grand. Leo a toujours été clair sur le fait qu'il a tout donné pour le club et que le club lui a tout donné", poursuit Suarez, qui se dit tout de même "heureux" de voir Messi et Neymar à nouveau associés.

"Le trio Messi-Neymar-Mbappé? Ça fait peur de les affronter parce que ce sont trois très grands joueurs et on verra quand ils commenceront à avoir la même alchimie que nous trois (Messi, Suarez, Neymar, ndlr). Nous avons formé le meilleur trio d'attaque grâce à ce que nous avons réalisé et ce que nous avons gagné", appuie Suarez, bien moins élogieux au moment de parler de Ronald Koeman. L’attaquant de l’Atlético allume une nouvelle fois l’actuel coach du Barça, qui l’aurait traité comme un enfant "de 15 ans", avec "mépris". Ces deux-là se retrouveront samedi au Wanda Metropolitano pour le choc de la huitième journée de Liga.