Mercato: c'est officiel, Benzema prolonge au Real jusqu'en 2023

Au Real Madrid depuis 2009, l'attaquant des Bleus Karim Benzema a officiellement prolongé son contrat. Il est désormais lié au club merengue jusqu'en 2023.

Le Real Madrid blinde son numéro 9. Après le départ de Sergio Ramos, parti libre au PSG, Karim Benzema a prolongé son aventure madrilène d'une saison supplémentaire, en signant son nouveau contrat, à bientôt 34 ans. Arrivé en 2009 en provenance de l'OL, l'international français est désormais lié au club espagnol jusqu'en juin 2023. L'annonce a été faite ce vendredi.

"L'histoire continue pour moi dans le plus grand club du monde. Quel honneur d'être là aujourd'hui, merci pour la confiance que l'on m'accorde depuis tant d'années...", a réagi le joueur sur ses réseaux sociaux.

Sous le maillot blanc, il en est à 281 buts et peut dépasser dès cette saison Alfredo Di Stefano, le troisième meilleur buteur du Real (307 buts), classé derrière Cristiano Ronaldo (450) et Raul (323). Actuellement, KB9 est cinquième, à neuf longueurs de Carlos Santillana (290). Encore plus décisif depuis le départ de CR7 à la Juve, il n'a jamais semblé aussi en forme que lors des dernières saisons.

Déjà en forme en ce début de saison

Considéré comme le seul patron depuis le départ de Ramos, Karim Benzema veut encore franchir un cap. Alors qu'il devrait être promu capitaine, Marcelo n'étant plus un titulaire en puissance, l'attaquant merengue a été désigné tireur numéro un des penalties et vise cette saison le titre de meilleur buteur de Liga, maintenant que Lionel Messi a quitté Barcelone pour Paris.

Les dirigeants madrilènes s'étaient penchés sur le dossier dès le milieu de la saison dernière, Florentino Perez n'ayant jamais caché sa volonté de voir KB9 finir sa carrière au stade Santiago-Bernabeu. En 2017, le président du Real avait même glissé une clause libératoire à un milliard d'euros dans son contrat.

Dans la forme de sa vie après son retour en équipe de France, malgré l'élimination en huitièmes de finale de l'Euro face à la Suisse, Benzema a commencé sur les chapeaux de roue, en signant un doublé face à Alavés en ouverture de la Liga. Il est prêt à tout pour remporter de nouveaux trophées, notamment sa cinquième Ligue des champions, qui échappe au Real depuis 2018.