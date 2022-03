Coupe du monde (barrages): l'énorme coup de gueule de Bale contre les médias

Double buteur contre l'Autriche lors des barrages de la Coupe du monde avec le Pays de Galles (2-1), Gareth Bale a de nouveau régler ses comptes avec la presse espagnole, qui ne l'a pas épargné ces derniers mois.

Gareth Bale en remet une couche. Ce vendredi, l'international gallois, double buteur contre l'Autriche lors des barrages de la Coupe du monde, s'en est de nouveau pris à Marca et au "journalisme calomnieux, désobligeant et spéculatif". "A l'heure où des gens se suicident à cause de l'insensibilité et de l'acharnement des médias, j'aimerais savoir qui demande des comptes à ces journalistes et aux médias qui leur permettent d'écrire de tels articles?", a écrit le joueur du Real Madrid dans un long message publié sur les réseaux sociaux.

Avant de poursuivre: "Heureusement, j'ai développé une peau dure au cours de mon passage sous les feux des critiques, mais cela ne signifie pas que des articles comme ceux-ci ne causent pas de dommages et de bouleversements personnels et professionnels à ceux qui reçoivent ces histoires malveillantes."

Une "pressions quotidienne" de la part des médias

Gareth Bale, qui ne joue quasiment plus avec les Merengue mais qui reste performant en sélection, dénonce "l'impact des médias sur la santé mentale et physique des gens". Ils "s'attendent à des performances surhumaines de la part des athlètes professionnels et sont les premiers à fêter avec eux lorsqu'ils réussissent, mais au lieu de compatir avec eux lorsqu'ils sont en lambeaux, ils encouragent la colère et la déception de leurs fans."

Grâce à ce message, le Gallois veut que les choses changent dans les années à venir. "J'espère que lorsque nos enfants seront en âge d'écouter les informations, l'éthique et les normes journalistiques seront appliquées de manière plus stricte. Je veux donc utiliser ma tribune pour encourager le changement dans la manière dont nous parlons publiquement des gens et dont nous les critiquons, simplement parce qu'ils ne répondent pas, pour la plupart, aux attentes souvent irréalistes que l'on projette sur eux. Nous savons tous qui est le vrai parasite."

Un tacle les deux pieds décollés en direction de Marca, qui avait utilisé le terme "parasite" pour qualifier l'attaquant du Real, absent pour le Clasico le week-end dernier mais bien présent avec la sélection.